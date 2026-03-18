Carnaval Internacional de las Artes 2026: conozca la programación oficial

Barranquilla se prepara para vivir una nueva edición del Carnaval Internacional de las Artes, un espacio que desde 2007 se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes del Caribe colombiano. Para 2026, la Fundación La Cueva presentó una programación que invita al diálogo entre la música, la literatura, el cine y las artes, en una apuesta por el pensamiento crítico y el disfrute cultural.

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Durante tres días, escenarios como La Cueva, la Cinemateca del Caribe, la Alianza Francesa, la Fábrica de Cultura y el Teatro Luis Guillermo Henao serán sede de conversatorios, proyecciones, exposiciones y presentaciones musicales con invitados nacionales e internacionales.

Tres días de arte, pensamiento y música

La programación inicia el viernes 20 de marzo con conversatorios literarios y artísticos, entre ellos la participación de la artista Mónica Gontovnik y un homenaje a Álvaro Cepeda Samudio. También se desarrollará un ciclo de cine dedicado a Víctor Gaviria y exposiciones en distintos espacios culturales de la ciudad.

El sábado 21 continuará con diálogos sobre literatura, música y cine, además de presentaciones destacadas como la de Magende Afro Music, Diana Burco y el dominicano Jossie Esteban, en una jornada cargada de sonidos del Caribe y el mundo.

El domingo 22 cerrará con encuentros alrededor de la poesía, el cine y la músicaa, incluyendo presentaciones de artistas como Yeison Landero y Adalgisa Pantaleón, en una clausura que promete celebrar lo mejor de la identidad cultural caribeña.

Un espacio para la niñez

Dentro del festival regresa ¡Fantástico!, una programación diseñada para niñas y niños que se desarrollará del 21 al 22 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde.

Este espacio ofrecerá experiencias lúdicas y educativas como talleres, estaciones interactivas y espectáculos en vivo que fomentan la creatividad, el aprendizaje y el cuidado del medio ambiente, con iniciativas lideradas por entidades como el Zoológico de Barranquilla, Comfamiliar y Combarranquilla.

Con esta agenda, el Carnaval Internacional de las Artes reafirma su lugar como un escenario clave para el encuentro cultural, invitando a propios y visitantes a disfrutar de una programación diversa. Se recomienda llegar temprano a cada actividad, ya que el aforo es limitado.