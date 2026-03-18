Fiscalía imputará cargos a dos exinterventores de Air-e: esta es la razón

Este jueves, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a los exinterventores de la empresa Air-e, Nelson Vásquez y Diana Bustamante, en medio de la creciente preocupación por la situación de la compañía de energía en la región Caribe.

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La imputación se daría por el presunto delito de fraude a resolución judicial. Vásquez asumió la interventoría tras la salida de Edwin Palma, mientras que Bustamante también hizo parte de la administración de la empresa durante el proceso de intervención.

“Una noticia sumamente delicada”

Desde la Liga de Usuarios, su vocero Norman Alarcón calificó la situación como “sumamente delicada” y advirtió sobre la gravedad del momento que atraviesa la empresa, luego de 18 meses de intervención por parte del Gobierno Nacional.

“Es una noticia grave, por decir lo menos. Lo que se ha conocido esta semana es una cascada de informaciones sobre lo que está ocurriendo en la empresa Air-e”, afirmó Alarcón.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que las autoridades actúen con contundencia frente a los hechos que rodean la administración de la compañía.

Alerta por crisis financiera

El vocero también encendió las alarmas sobre el panorama financiero de Air-e, al señalar que la empresa tendría deudas cercanas a los dos billones de pesos con generadores de energía, lo que podría generar un impacto en el sistema eléctrico nacional.

“La empresa está prácticamente en insolvencia y en cualquier momento puede entrar en un colapso que llevaría a un efecto dominó”, advirtió.

Finalmente, desde la Liga de Usuarios hicieron un llamado al Gobierno Nacional para replantear la estrategia frente a la intervención y atender las necesidades de la región Caribe.

“Esperamos que el Gobierno rectifique su política eléctrica en la Costa y atienda las demandas de la región antes de que la situación sea irreversible”, concluyó Alarcón.