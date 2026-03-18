Estos son los 10 mejores colegios de Colombia, según ranking Col-Sapiens: 6 quedan en Bogotá
La firma consultora Sapiens Research publicó el listado de los 100 mejores colegios por materia en Colombia. ¿Estudió o conoce a alguien que haya estudiado en alguno de estos?
Año a año Sapiens Research publica una variedad considerable de listados en donde ranquea a los mejores colegios de forma general y, también, por materia.
Cabe recordar que Sapiens Research es una firma de consultoría colombiana que se ha destacado por publicar diferentes resultados de investigaciones propias, derivadas de analizar datos e información de las instituciones que integran el ecosistema académico e investigativo nacional.
Ahora, y precisamente, este 14 de marzo la firma publicó la lista de los mejores colegios en Colombia por materia.
¿Qué evalúa esta lista para posicionar a los colegios en el ranking?
Según Sapiens Research, al ser el listado de los mejores colegios por materia, se evalúan a las instalaciones en las siguientes materias:
- Inglés
- Lectura
- Matemáticas
- Sociales
- Ciencias
Aunque se piense que este listado se saca de los resultados del ICFES, la realidad es que no es del todo cierto.
“Para seleccionar a estos 205 colegios (entre públicos y privados, de calendario A y B), no se tuvieron en cuenta los resultados directos de las pruebas Saber 11. (...) En cambio, se analizaron los índices por materia que publica el sistema Prisma del ICFES, calculados a partir del 80% de los mejores resultados Saber 11 de los últimos tres años”, explicó la consultora.
En esa línea, esto quiere decir que la posición de cada colegio en el ranking refleja el rendimiento de la institución en las materias ya mencionadas durante cuatro promociones (años) seguidos.
¿Cuáles son los mejores 10 colegios de Colombia por materia, según el ranking 2026?
Inglés
- Colegio Bilingüe Buckingham – Bogotá (D3 AAA++)
- St George’s School – Bogotá (D2 AAA++)
- Colegio el Camino Academy – Bogotá (D4 AAA+)
- Colegio Hebreo Unión – Barranquilla (D5 AAA)
- Colegio Panamericano – Floridablanca (D4 AAA+++)
- Colegio Montessori – Medellín (D4 AAA+++)
- Colegio los Nogales – Bogotá (D2 AAA+++)
- Colegio Campoalegre – Sopó (D3)
- Colegio Montessori British School – Bogotá (D3 AAA++)
- Colegio Santa Francisca Romana – Bogotá (D3 AAA+)
Lectura
- Liceo Campo David – Bogotá (D1 AA)
- Colegio Boston Internacional – Barranquilla (D1 AAA+)
- Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali (D1 A)
- Colegio Anglocanadiense de Neiva (D2 AA)
- I.E. Cambridge School – Pamplona (D2)
- Colegio Bilingüe Divino Niño – Bucaramanga (D1 AA)
- Colegio Anglo Americano – Bogotá (D1 AA)
- Colegio Nuevo Cambridge – Floridablanca (D1 AAA+)
- Corporación Educativa la Concepción – Turbaco (D3)
- Instituto Alberto Merani – Bogotá (D2)
Matemáticas
- Liceo Campo David – Bogotá (D1 AA)
- Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali (D1 A)
- Colegio Boston Internacional – Barranquilla (D1 AAA+)
- Colegio San Mateo Apóstol – Yopal (D2)
- Colegio Nuevo Cambridge – Floridablanca (D1 AAA+)
- Colegio Colombo Americano CAS – Bogotá (D2 AAA++)
- I.E. Juan Bautista María Vianney – Paipa (D4)
- Colegio Anglo Americano – Bogotá (D1 AA)
- I.E. Cambridge School – Pamplona (D2)
- Colegio San Carlos – Bogotá (D2)
Sociales
- Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali (D1 A)
- Liceo Campo David – Bogotá (D1 AA)
- Colegio Boston Internacional – Barranquilla (D1 AAA+)
- Colegio Calatrava – Bogotá (D2 AA)
- Colegio Anglo Americano – Bogotá (D1 AA)
- Colegio Anglocanadiense de Neiva – Neiva (D2 AA)
- I.E. Cambridge School – Pamplona (D2 )
- Instituto Alberto Merani – Bogotá (D2 )
- Gimnasio Contemporáneo – Armenia (D3 AA)
- Instituto Experimental del Atlántico José Celestino Mutis – Barranquilla (D2 A)
Ciencias
- Liceo Campo David – Bogotá (D1 AA)
- Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali (D1 A)
- I.E. Cambridge School – Pamplona (D2)
- Colegio Bilingüe Divino Niño – Bucaramanga (D1 AA)
- Colegio Anglo Americano – Bogotá (D1 AA)
- Colegio Anglocanadiense de Neiva – Neiva (D2 AA)
- Colegio Nuevo Cambridge – Floridablanca (D1 AAA+)
- Colegio Colombo Americano CAS – Bogotá (D2 AAA++)
- Colegio Gimnasio Calibío – Popayán (D2)
- Franciscano San Luis Rey – Armenia (D3 A)
Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...