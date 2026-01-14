Crisis en la educación: más de 30 colegios privados de Bogotá podrían cerrar sus puertas

En los micrófonos de 6AM W, Carlos Ramos, representante de la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados, aseguró que la crisis en la educación tocó a los colegios privados de Bogotá, pues el cierre de, por lo menos, 30 instituciones privadas es inminente.

“En los últimos seis años tenemos más o menos unas 240 instituciones que ya realizaron su proceso de cierre y que aún todavía se encuentran en ese proceso dentro de esos dos años.(…) En el 2021 teníamos 1.540 colegios y para el a 2025 en el caso de Bogotá 1.300 instituciones resolvieron sus resoluciones de costos. Eso quiere decir que en los últimos seis años tenemos más o menos unas 240 instituciones que ya realizaron su proceso de cierre y que aún todavía se encuentran en ese proceso dentro de esos dos años”, dijo Ramos.

Colegio desocupado (créditos: GettyImages) / Dusan Stankovic Ampliar

Los motivos de los cierres de colegios privados

De acuerdo con el representante, varios son los motivos por los que diferentes colegios cerrarán sus puertas entre ellos los económicos, sociales e incluso culturales.

“El primero, la deserción de los estudiantes. No es obligatorio el grado décimo y once. Los muchachos ya no van y asisten presencialmente. En una gran opuesta de plataformas y de homeschool que no está regulado en el país. Entre 10.000 y 12.000 estudiantes anualmente salen del sistema educativo. Dos, las instituciones educativas privadas están siendo abocadas a muchos factores que no permite su reinversión en planta física y en mejor. Tres, el común denominador de las familias pareciera que no tienen confianza en el sistema educativo, porque la decisión también se está presentando en el sector oficial. Y cuatro, pues hay una inminente partida de muchos estudiantes del país. Sumado todo esto a sus factores económicos, pues parece que los colegios, sobre todo los estratos 1, 2 y 3, que son el 86%, se vean inviables”, agregó.

Finalmente, Ramos insistió en que el proceso de cierre de un colegio toma cerca de dos años, por eso en el 2028 se conocerá la cifra real del cierre de los colegios en el 2026.

