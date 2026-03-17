Barranquilla abre más de 4.200 cupos en escuelas deportivas para niños

La Alcaldía de Barranquilla anunció la apertura de inscripciones para el programa Escuelas de Formación Deportiva, una iniciativa dirigida a niños y niñas entre los 6 y 13 años. El proyecto busca fomentar estilos de vida saludables y el desarrollo integral desde la infancia a través del deporte.

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¿Cuántos son los cupos disponibles?

El programa ofrecerá 4.274 cupos en 14 disciplinas deportivas que se desarrollarán en parques y escenarios de las cinco localidades del Distrito. Entre las actividades disponibles están fútbol, béisbol, natación, boxeo, patinaje, voleibol, karate y tenis, además de la incorporación este año de paranatación como apuesta por la inclusión.

Las Escuelas de Formación Deportiva están orientadas a fortalecer habilidades motrices, promover hábitos saludables y fomentar valores como la disciplina, la convivencia y el buen uso del tiempo libre, contribuyendo también al desarrollo social de la ciudad.

La iniciativa incluirá actividades en instituciones educativas oficiales, con el objetivo de identificar y acompañar nuevos talentos deportivos que puedan proyectarse hacia procesos de alto rendimiento, al tiempo que se busca reducir la deserción escolar y ampliar las oportunidades para la niñez.

Con esta estrategia, el Distrito reafirma su apuesta por el deporte como herramienta de transformación social, inclusión y bienestar en Barranquilla.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://appbaq.barranquilla.gov.co:9494/escuelasDeportivas/#/formulario