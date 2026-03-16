Primeros efectos del paro minero en Córdoba: autoridades reportan bloqueo en el sur del departamento

Montería

Las autoridades de tránsito confirmaron que la entrada a Cerro Matoso, a la altura del sector La Ye que conecta a Montelíbano con Puerto Libertador, sur de Córdoba, se encuentra bloqueado por un grupo de personas que promueven el paro minero este 16 de marzo.

Tras lo expuesto, desde Cerro Matoso se advirtió que “nos hemos visto impactados principalmente en la movilidad de nuestros trabajadores —más de 2.000 entre empleados y contratistas que se trasladan diariamente desde y hacia la Planta. Además, en este momento cerca de 470 personas permanecen en Planta. Esto tiene un impacto importante a la libre movilidad y al derecho al trabajo”.

Más impactos:

“También se encuentra detenida la salida de producto hacia Cartagena y el transporte de mineral desde Planeta Rica, así como el ingreso de insumos y materiales necesarios para la operación. Cerro Matoso es una operación industrial que funciona de manera continua 24/7, por lo que la estabilidad operativa es clave para mantener condiciones seguras”, agregó Cerro Matoso.

“Esperamos que las autoridades respectivas puedan generar espacios de diálogo que permitan superar la situación”, concluyó.

Medidas de la Policía:

Mientras, la Policía de Córdoba se tomó el puente San Jorge que conecta al Caribe colombiano con el interior del país, a la altura del municipio de La Apartada para garantizar la movilidad por este paso nacional.

“Desde tempranas horas, los uniformados se mantienen atentos en este importante corredor vial, con el propósito de garantizar la movilidad, velar por la seguridad de los usuarios de la vía y acompañar de manera preventiva cualquier eventualidad que pueda presentarse”, puntualizó la Policía en Córdoba.