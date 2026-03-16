“Son temporales”: líder minero sobre bloqueos en el Bajo Cauca antioqueño
El líder de los mineros aseguró que buscan los acercamientos con el Gobierno para que se cumplan los acuerdos que habían alcanzado en 2024.
“Son temporales”: líder minero sobre bloqueos en el Bajo Cauca antioqueño
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Cristian Hincapié, miembro del Comité Minero en el Bajo Cauca antioqueños, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de los bloqueos que tienen incomunicada a esa región del país. Mencionó que se trata de una manifestación pacífica que busca el diálogo con el Gobierno Nacional.
“Buscamos darle solución a la problemática del territorio y el cumplimiento de los acuerdos pactados en 2024”, dijo.
¿Qué pasará con los bloqueos?
“Son temporales. En este momento garantizamos el corredor humanitario, pero el gremio ha decidido bloquear temporalmente, serán pasos paulatinos tanto en Campoalegre como en el sur de Córdoba”, sostuvo.
¿Cuáles eran los acuerdos a los que habían llegado?
- El principal es el tratamiento diferencial para la pequeña y mediana minería
- Protocolo para la garantía de derechos humanos
- Proceso de formalización minera
- Distrito agro-minero y pesquero del Bajo Cauca.
Contó que el 13 de febrero se hizo una reunión con el Gobierno, pero “lastimosamente no hubo mayores avances por parte del Ministerio de Minas y de Defensa para el cumplimiento de los acuerdos”.
Escuche la entrevista completa aquí:
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...