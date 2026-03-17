¿Nuevo frente frío traerá más lluvias? Pronóstico IDEAM 16 al 20 de marzo Bogotá y más ciudades
El instituto meteorológico colombiano advirtió sobre las condiciones climáticas en la última semana de marzo de 2026.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, advirtió en su última predicción que la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo tendrá nubosidad variada y lluvias en la mayor parte del país.
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En Bogotá, se prevé probabilidad de lluvias durante las tardes, especialmente en sectores del norte y oriente de la ciudad. La temperatura variará entre 10 °C y 21 °C.
¿Llegará un nuevo frente frío a Colombia?
La entidad señaló que estas condiciones se esperan especialmente los días 17 y 19 de marzo, en las regiones Pacífica, Andina y Caribe.
Esto responde, en parte, a la incidencia de un nuevo frente frío, que, según el IDEAM, tendrá su mayor impacto los días 18 y 19, sobre todo en el Caribe, así como en el centro y norte de la región Andina.
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Estas condiciones podrían producir, a su vez, un aumento significativo en la velocidad de los vientos y del oleaje sobre las costas de la región Caribe.
Conozca a continuación el pronóstico climático para las diferentes regiones del país, del 16 al 20 de marzo de 2026:
Pronóstico Lunes 16 de marzo
Aunque sí se espera un descenso general en las lluvias frente a lo que se observó la semana anterior, algunas zonas del país como el centro de la región Andina, la región Pacífica y el suroriente de la Amazonia tienen acumulados de precipitación.
El IDEAM prevé lluvias entre moderadas y fuertes, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica, en estos lugares:
- Oriente del Amazonas
- Centro de Nariño, Tolima, Caldas, Cauca
- Centro y suroriente de Antioquia, Santander
- Occidente de Boyacá y noroccidente de Cundinamarca
También existe la posibilidad de que se presenten lluvias ligeras a moderadas en estos sectores:
- Quindío
- Risaralda
- Chocó
- Huila
- Vaupés
- Putumayo
- Sur de Bolívar
- Norte de Santander
- Guainía
Asimismo, se espera tiempo seco en estas ubicaciones:
- Casanare
- Arauca
- La Guajira
- Magdalena
- Norte de Bolívar
- Sucre
- Atlántico
- Guaviare
- Norte de Córdoba y sectores del Meta
En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan condiciones secas y cielo despejado el lunes.
Pronóstico Martes 17 de marzo
Las lluvias se mantendrán, con los acumulados más considerables en las regiones Andina y Pacífica nuevamente, así como en algunas zonas del oriente y sur del Caribe, así como en el suroriente de la Amazonía.
Aunque en el resto del país predominará el tiempo seco, se esperan lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con tormentas eléctricas, en estos lugares:
- Oriente del Amazonas, Nariño, Tolima, Huila, Caldas
- Oriente de Antioquia, Bolívar, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca.
De igual manera, podría haber lluvias de ligeras a moderadas en estas ubicaciones, además de las antes mencionadas:
- Algunas zonas de Cauca, Valle del Cauca, Chocó
- Occidente de Putumayo, Caquetá, Vaupés y Guainía
- Lluvias ligeras y lloviznas se prevén en estos lugares:
- Sur de Córdoba
- Sectores de Caquetá, Guaviare, Quindío, Risaralda
- Occidente del Amazonas.
El tiempo seco predominará en:
- Casanare
- Vichada
- Meta
- Arauca
- La Guajira
- Sucre
- Atlántico
- Norte y centro de Córdoba
Por su parte, San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrán principalmente condiciones secas con cielo parcialmente nublado. Podrían ocurrir lluvias ligeras en el norte, en la zona marítima.
Pronóstico Miércoles 18 de marzo
Aunque es posible una ligera disminución de las lluvias a nivel nacional, se esperan acumulados de precipitación en:
- Centro y norte de la región Andina
- Norte región Pacífica
- Oriente y sur de la región Caribe
- Suroriente de la Amazonía
El IDEAM pronostica lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas en:
- Suroriente de Antioquia
- Caldas
- Santander
- Norte de Santander y Cesar
También se esperan lluvias ligeras a moderadas en:
- Chocó
- Huila
- Occidente de Putumayo
- Sur de Bolívar
- Magdalena
- Cundinamarca y Boyacá
Lluvias ligeras y lloviznas se presentarán en:
- Sur de Córdoba
- Vaupés
- Sectores de Caquetá
- Occidente del Amazonas y Nariño
Se espera predominio de tiempo seco en:
- Casanare
- Vichada
- Meta
- Guaviare
- Caquetá
- Oriente de Putumayo, Arauca, Valle del Cauca, Quindío, Guainía, La Guajira, Sucre
- Norte y centro de Córdoba
En el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo parcialmente nublado con lluvias ligeras, pero con mayor intensidad en el oriente y noroccidente del área marítima.
Pronóstico Jueves 19 de marzo
El IDEAM pronostica para el jueves condiciones mayormente nubladas con lluvias persistentes en amplias extensiones de la región Andina y áreas del sur y oriente de la región Caribe.
En el resto del país predominará el tiempo seco. Sin embargo, podrían presentarse lluvias de intensidad moderada a fuerte, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica en:
- Cesar
- Magdalena
- Antioquia
- Santander
- Norte de Santander
- Occidente de Boyacá, Amazonas, Vaupés y Guainía
También se prevé la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en:
- Chocó
- Sur de Bolívar y Córdoba
- Caldas, Tolima y Caquetá
Lluvias ligeras y lloviznas podrían producirse en sectores de:
- Huila
- Risaralda
- Nariño
Se prevé tiempo seco en:
- Casanare, Vichada, Meta
- Guaviare
- Oriente de Putumayo, Arauca
- Valle del Cauca, Cauca, Quindío
- Norte y centro de La Guajira, Sucre y Atlántico
Finalmente, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían darse condiciones de cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras y precipitaciones moderadas a lo largo del día.
Pronóstico Viernes 20 de marzo
En amplios sectores de la región Andina y la Amazonía, el IDEAM prevé condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias persistentes. Se espera un estado del clima similar en áreas del sur y oriente de la región Caribe.
En el resto del país se prevé tiempo seco, con la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en:
- Norte de Santander, Santander
- Antioquia, sur de Bolívar, Córdoba
- Sierra Nevada de Santa Marta
- Boyacá, Cundinamarca y Caldas
También son posibles lluvias ligeras a moderadas en:
- Nariño
- Chocó
- Huila
- Tolima
- Sucre, Córdoba, Magdalena y Bolívar
Lluvias ligeras y lloviznas se presentarán en zonas de Cauca y Risaralda, con tiempo seco en:
- Casanare, Vichada, Meta
- Guaviare, Putumayo, Arauca
- Valle del Cauca
- Norte y centro de La Guajira
- Caquetá
Para el cierre de la semana laboral, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina prevalecerán condiciones secas y cielo despejado.