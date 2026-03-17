¿Nuevo frente frío traerá más lluvias? Pronóstico IDEAM 16 al 20 de marzo Bogotá y más ciudades. Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, advirtió en su última predicción que la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo tendrá nubosidad variada y lluvias en la mayor parte del país.

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En Bogotá, se prevé probabilidad de lluvias durante las tardes, especialmente en sectores del norte y oriente de la ciudad. La temperatura variará entre 10 °C y 21 °C.

¿Llegará un nuevo frente frío a Colombia?

La entidad señaló que estas condiciones se esperan especialmente los días 17 y 19 de marzo, en las regiones Pacífica, Andina y Caribe.

Esto responde, en parte, a la incidencia de un nuevo frente frío, que, según el IDEAM, tendrá su mayor impacto los días 18 y 19, sobre todo en el Caribe, así como en el centro y norte de la región Andina.

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Estas condiciones podrían producir, a su vez, un aumento significativo en la velocidad de los vientos y del oleaje sobre las costas de la región Caribe.

Conozca a continuación el pronóstico climático para las diferentes regiones del país, del 16 al 20 de marzo de 2026:

Pronóstico Lunes 16 de marzo

Aunque sí se espera un descenso general en las lluvias frente a lo que se observó la semana anterior, algunas zonas del país como el centro de la región Andina, la región Pacífica y el suroriente de la Amazonia tienen acumulados de precipitación.

El IDEAM prevé lluvias entre moderadas y fuertes, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica, en estos lugares:

Oriente del Amazonas

Centro de Nariño, Tolima, Caldas, Cauca

Centro y suroriente de Antioquia, Santander

Occidente de Boyacá y noroccidente de Cundinamarca

También existe la posibilidad de que se presenten lluvias ligeras a moderadas en estos sectores:

Quindío

Risaralda

Chocó

Huila

Vaupés

Putumayo

Sur de Bolívar

Norte de Santander

Guainía

Asimismo, se espera tiempo seco en estas ubicaciones:

Casanare

Arauca

La Guajira

Magdalena

Norte de Bolívar

Sucre

Atlántico

Guaviare

Norte de Córdoba y sectores del Meta

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan condiciones secas y cielo despejado el lunes.

Pronóstico Martes 17 de marzo

Las lluvias se mantendrán, con los acumulados más considerables en las regiones Andina y Pacífica nuevamente, así como en algunas zonas del oriente y sur del Caribe, así como en el suroriente de la Amazonía.

Aunque en el resto del país predominará el tiempo seco, se esperan lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con tormentas eléctricas, en estos lugares:

Oriente del Amazonas, Nariño, Tolima, Huila, Caldas

Oriente de Antioquia, Bolívar, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca.

De igual manera, podría haber lluvias de ligeras a moderadas en estas ubicaciones, además de las antes mencionadas:

Algunas zonas de Cauca, Valle del Cauca, Chocó

Occidente de Putumayo, Caquetá, Vaupés y Guainía

Lluvias ligeras y lloviznas se prevén en estos lugares:

Sur de Córdoba

Sectores de Caquetá, Guaviare, Quindío, Risaralda

Occidente del Amazonas.

El tiempo seco predominará en:

Casanare

Vichada

Meta

Arauca

La Guajira

Sucre

Atlántico

Norte y centro de Córdoba

Por su parte, San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrán principalmente condiciones secas con cielo parcialmente nublado. Podrían ocurrir lluvias ligeras en el norte, en la zona marítima.

Pronóstico Miércoles 18 de marzo

Aunque es posible una ligera disminución de las lluvias a nivel nacional, se esperan acumulados de precipitación en:

Centro y norte de la región Andina

Norte región Pacífica

Oriente y sur de la región Caribe

Suroriente de la Amazonía

El IDEAM pronostica lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas en:

Suroriente de Antioquia

Caldas

Santander

Norte de Santander y Cesar

También se esperan lluvias ligeras a moderadas en:

Chocó

Huila

Occidente de Putumayo

Sur de Bolívar

Magdalena

Cundinamarca y Boyacá

Lluvias ligeras y lloviznas se presentarán en:

Sur de Córdoba

Vaupés

Sectores de Caquetá

Occidente del Amazonas y Nariño

Se espera predominio de tiempo seco en:

Casanare

Vichada

Meta

Guaviare

Caquetá

Oriente de Putumayo, Arauca, Valle del Cauca, Quindío, Guainía, La Guajira, Sucre

Norte y centro de Córdoba

En el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo parcialmente nublado con lluvias ligeras, pero con mayor intensidad en el oriente y noroccidente del área marítima.

Pronóstico Jueves 19 de marzo

El IDEAM pronostica para el jueves condiciones mayormente nubladas con lluvias persistentes en amplias extensiones de la región Andina y áreas del sur y oriente de la región Caribe.

En el resto del país predominará el tiempo seco. Sin embargo, podrían presentarse lluvias de intensidad moderada a fuerte, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica en:

Cesar

Magdalena

Antioquia

Santander

Norte de Santander

Occidente de Boyacá, Amazonas, Vaupés y Guainía

También se prevé la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en:

Chocó

Sur de Bolívar y Córdoba

Caldas, Tolima y Caquetá

Lluvias ligeras y lloviznas podrían producirse en sectores de:

Huila

Risaralda

Nariño

Se prevé tiempo seco en:

Casanare, Vichada, Meta

Guaviare

Oriente de Putumayo, Arauca

Valle del Cauca, Cauca, Quindío

Norte y centro de La Guajira, Sucre y Atlántico

Finalmente, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían darse condiciones de cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras y precipitaciones moderadas a lo largo del día.

Pronóstico Viernes 20 de marzo

En amplios sectores de la región Andina y la Amazonía, el IDEAM prevé condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias persistentes. Se espera un estado del clima similar en áreas del sur y oriente de la región Caribe.

En el resto del país se prevé tiempo seco, con la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en:

Norte de Santander, Santander

Antioquia, sur de Bolívar, Córdoba

Sierra Nevada de Santa Marta

Boyacá, Cundinamarca y Caldas

También son posibles lluvias ligeras a moderadas en:

Nariño

Chocó

Huila

Tolima

Sucre, Córdoba, Magdalena y Bolívar

Lluvias ligeras y lloviznas se presentarán en zonas de Cauca y Risaralda, con tiempo seco en:

Casanare, Vichada, Meta

Guaviare, Putumayo, Arauca

Valle del Cauca

Norte y centro de La Guajira

Caquetá

Para el cierre de la semana laboral, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina prevalecerán condiciones secas y cielo despejado.