Entre sequía y alerta por un nuevo frente frío se encuentra el departamento de Córdoba
Las autoridades ambientales hicieron un llamado a los organismos de socorro para estar atentos ante cualquier eventualidad.
Montería
El subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Albeiro Arrieta, advirtió que el departamento experimenta un periodo seco, como ha sido históricamente en esta época; sin embargo, alertó por la llegada de un nuevo frente frío que se vería reflejado en fuertes oleajes a partir de este 17 de marzo.
En la actualidad, el departamento de Córdoba ha alcanzado temperaturas que superan los 40 grados centígrados.
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“La normalidad nos lleva a sentir una alta temperatura, una alta humedad; eso se debe a la transición entre ese periodo seco y las nuevas lluvias que se van a presentar en la primera temporada del año. Esto ha llevado a que los ríos disminuyan sus caudales; sin embargo, hay que estar atentos a la nueva presencia de un frente frío que, aunque no tenga incidencia directa en el territorio colombiano, sí podría traer situaciones como fuerte oleaje y vientos”, expresó.
Asimismo, señaló que “desde la Corporación y el Ideam se está monitoreando lo que se pueda constituir como un fenómeno de El Niño. Es decir, tiempos más secos a partir de junio del año 2026”
Frente a las alertas por sequía, el departamento concentra la atención en municipios como Canalete, Cotorra, Lorica, Momil, Moñitos, Purísima, Puerto Escondido, San Antero, San Bernardo del Viento y Los Córdobas.
Claudia Hernández
Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...