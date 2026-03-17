Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 mar 2026 Actualizado 17:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

Entre sequía y alerta por un nuevo frente frío se encuentra el departamento de Córdoba

Las autoridades ambientales hicieron un llamado a los organismos de socorro para estar atentos ante cualquier eventualidad.

Río Sinú. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Río Sinú. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Montería

El subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Albeiro Arrieta, advirtió que el departamento experimenta un periodo seco, como ha sido históricamente en esta época; sin embargo, alertó por la llegada de un nuevo frente frío que se vería reflejado en fuertes oleajes a partir de este 17 de marzo.

En la actualidad, el departamento de Córdoba ha alcanzado temperaturas que superan los 40 grados centígrados.

Más información

“La normalidad nos lleva a sentir una alta temperatura, una alta humedad; eso se debe a la transición entre ese periodo seco y las nuevas lluvias que se van a presentar en la primera temporada del año. Esto ha llevado a que los ríos disminuyan sus caudales; sin embargo, hay que estar atentos a la nueva presencia de un frente frío que, aunque no tenga incidencia directa en el territorio colombiano, sí podría traer situaciones como fuerte oleaje y vientos”, expresó.

Asimismo, señaló que “desde la Corporación y el Ideam se está monitoreando lo que se pueda constituir como un fenómeno de El Niño. Es decir, tiempos más secos a partir de junio del año 2026

Frente a las alertas por sequía, el departamento concentra la atención en municipios como Canalete, Cotorra, Lorica, Momil, Moñitos, Purísima, Puerto Escondido, San Antero, San Bernardo del Viento y Los Córdobas.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir