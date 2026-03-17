Entre sequía y alerta por un nuevo frente frío se encuentra el departamento de Córdoba

Montería

El subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Albeiro Arrieta, advirtió que el departamento experimenta un periodo seco, como ha sido históricamente en esta época; sin embargo, alertó por la llegada de un nuevo frente frío que se vería reflejado en fuertes oleajes a partir de este 17 de marzo.

En la actualidad, el departamento de Córdoba ha alcanzado temperaturas que superan los 40 grados centígrados.

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“La normalidad nos lleva a sentir una alta temperatura, una alta humedad; eso se debe a la transición entre ese periodo seco y las nuevas lluvias que se van a presentar en la primera temporada del año. Esto ha llevado a que los ríos disminuyan sus caudales; sin embargo, hay que estar atentos a la nueva presencia de un frente frío que, aunque no tenga incidencia directa en el territorio colombiano, sí podría traer situaciones como fuerte oleaje y vientos”, expresó.

Asimismo, señaló que “desde la Corporación y el Ideam se está monitoreando lo que se pueda constituir como un fenómeno de El Niño. Es decir, tiempos más secos a partir de junio del año 2026”

Frente a las alertas por sequía, el departamento concentra la atención en municipios como Canalete, Cotorra, Lorica, Momil, Moñitos, Purísima, Puerto Escondido, San Antero, San Bernardo del Viento y Los Córdobas.