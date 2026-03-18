Así se prepara Córdoba ante alerta por nuevo frente frío: estas son las zonas con especial atención

Montería

Las autoridades informaron que el departamento de Córdoba mantiene activo un Puesto de Mando Unificado en el que se han venido coordinando acciones que permitan superar la emergencia generada por las inundaciones y estrategias tendientes a contrarrestar las alertas que apuntan a nuevo frente frío de menor intensidad al registrado desde la noche del 31 de enero de 2026.

“Según el informe técnico de la Corporación ambiental CVS, basado en el Comunicado Especial No. 33 emitido por el IDEAM, para la semana del 16 al 20 de marzo se prevé nubosidad variable y presencia de lluvias en diferentes regiones del país. El reporte indica que entre el 18 y el 19 de este mes podría registrarse la incidencia indirecta de un frente frío, con incremento en la velocidad de los vientos y mayor oleaje en las costas de la región Caribe”, reveló la administración departamental.

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“Para el jueves (19 de marzo), se prevén precipitaciones ligeras a moderadas en Córdoba y el viernes podrían presentarse lluvias de intensidad ligera a fuerte en algunos sectores del departamento”, agregó.

Recomendaciones a la comunidad:

La CVS recomendó a las comunidades y autoridades locales mantener vigilancia permanente en los puntos críticos identificados en sus municipios; igualmente seguir de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas.

“Se reitera la importancia de reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a las autoridades y organismos de socorro, evitar el tránsito por zonas que puedan representar algún peligro y mantenerse informados únicamente a través de los distintos canales oficiales”, puntualizó.

“Desde la Gobernación de Córdoba se hace un llamado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para que mantengan activos sus planes de prevención y atención ante posibles inundaciones, especialmente en los municipios con influencia directa de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete”, concluyó la administración departamental.

Municipios con especial atención:

1) Tierralta

2) Valencia

3) Montería

4) Cereté

5) San Pelayo

6) Lorica

7) San Bernardo del Viento

8) Puerto Libertador

9) Montelíbano

10) La Apartada

11) Buenavista

12) Pueblo Nuevo

13) Ayapel

14) Canalete

15) Los Córdobas

16) Puerto Escondido