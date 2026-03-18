Tres delincuentes se fugaron de cárcel en Barranquilla: Alcaldía ofrece recompensa

La Alcaldía de Barranquilla anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la recaptura de tres internos que se fugaron de la Cárcel Distrital El Bosque.

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La medida se adoptó en coordinación con la Policía Metropolitana de Barranquilla, que además puso en marcha un operativo especial para dar con el paradero de los fugitivos. Entre las acciones implementadas se encuentra un ‘Plan Candado’ en toda la ciudad, con el refuerzo de controles en entradas, salidas y principales corredores viales.

De acuerdo con las autoridades, los hombres fueron identificados como Gabriel Garcelan Del Castillo, Carlos Andrés Carriosa Hernández y Abel Moisés Ramos Jiménez, quienes están sindicados por delitos como hurto y porte ilegal de armas de fuego.

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Para agilizar su localización, la Policía conformó un equipo interdisciplinario que lidera las labores de búsqueda, análisis de información y seguimiento en diferentes puntos del área metropolitana.

En paralelo, el Distrito solicitó a la empresa de seguridad privada encargada del centro penitenciario abrir una investigación interna. El objetivo es esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo la fuga, así como establecer posibles responsabilidades.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que aporte información oportuna que permita la pronta recaptura de los tres fugitivos y garantice la seguridad en la ciudad.