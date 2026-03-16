Una bala perdida cobró la vida de un menor de 12 años en el norte del Cauca

Puerto Tejada - Cauca

Una bala perdida cobró la vida de un menor de apenas doce en años en el norte del Cauca, al parecer en un enfrentamiento entre pandillas.

El hecho tuvo lugar en el sector conocido como El Escape del barrio Carlos Alberto Guzmán en el municipio de Puerto Tejada, donde se habrían registrado disparos entre grupos de violencia juvenil y uno de los proyectiles impactó al menor a la altura de la cabeza.

El menor fue remitido al hospital local, por la gravedad de las heridas a centro asistencial de Cali, donde en las últimas horas perdió la vida.

A este hecho se suma al asesinato de un vendedor ambulante en un cruce de disparos entre pandillas en el barrio Alto París de la misma localidad.

La alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar manifestó que, “es lamentable y lo que está sucediendo con nuestros jóvenes que persisten en el camino de la violencia”.

La mandataria solicitó acciones contundentes de los órganos de justicia para identificar y capturar a los responsables de estos dos sucesos violentos y ponerlos a recaudo de las autoridades.

Además de enviar un mensaje de solidaridad con las familias de las víctimas, la alcaldesa pidió a la comunidad seguir trabajando desde labores preventivas para que los jóvenes no caigan en la drogadicción ni en el fenómeno de las pandillas juveniles.

Actualmente, 170 decidieron hacer parte de procesos de resocialización después de pertenecer a grupos de delincuencia juvenil en la localidad.

En Puerto Tejada operan por lo menos 40 pandillas que ya han dejado varias víctimas mortales en el norte del Cauca.