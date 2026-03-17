Una mujer capturada por transportar abundante y poderoso material explosivo en el Cauca

La sustancia explosiva se encontraba en cilindros de cartón camuflados en varios maletines. Crédito: Policía Nacional.

El Patía - Cauca

El Departamento de Policía Cauca informó que logró la incautación de más de 40 kilogramos de pentolita, sustancia destructiva de alto poder, que era movilizada en transporte público en el sur del Cauca.

Los hechos se registraron en la vía Panamericana, al ingreso del municipio de El Patía. En el bus intermunicipal se movilizaban dos mujeres ocultando la sustancia en cilindros de cartón camuflados en varios maletines.

Tras la acción una de las mujeres fue capturado y la otra aprehendida por ser menor de edad.

El comandante de la Policía Cauca, coronel Yerson Bedoya, manifestó que, las primeras indagaciones apuntan a que el explosivo tenía como destino la cabecera municipal de El Bordo Patía.

Las autoridades investigan si el suceso está relacionado con alguno de los grupos armados al margen de la ley que operan en la región.

La sustancia y la captura quedaron a disposición de la autoridad competente. La mujer deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

En esta zona del sur del Cauca, donde opera la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y facciones del ELN, recientemente fua activada un área preparada con explosivos al paso de un vehículo militar, dejando a un soldado asesinado, dos más heridos, afectaciones estructurales a la vía internacional y un automotor blindado destruido.

Además, son constantes los ataques con cargas detonantes lanzadas desde drones, situación que mantiene a las autoridades en alerta.