Hermanas de 14 y 17 años, las dos mujeres halladas muertas en Malambo: desaparecieron en Carnaval

Los dos cuerpos sin vida hallados en una zona enmontada en el barrio Maranatha en Malambo, el 28 de febrero, corresponden a dos hermanas de 14 y 17 años que estaban desaparecidas desde el martes de Carnaval, así lo confirmaron sus familiares a las afueras de Medicina Legal.

Habitantes del barrio Maranatha avisaron a las autoridades sobre el fuerte olor que emanaba en una zona enmontada ubicado en la carrera 18 con calle 37C. Un equipo de peritos se acercó hasta el lugar y se dieron cuenta que se trataba de dos cuerpos sin vida.

Según los familiares de las dos menores, las jóvenes salieron antes de la medianoche del martes, 17 de febrero el pasado martes de Carnaval desde el barrio La Sierrita, en Barranquilla.

Según se conoció, las dos jóvenes fueron reconocidas por sus familiares por unos tatuajes similares que tenían.