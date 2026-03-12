Menor señalado de cometer crímenes de hermanas Hernández fue enviado a un centro de internamiento

Las hermanas asesinadas y la mamá de estas. Foto: Caracol Radio.

El menor señalado de cometer el homicidio de las hermanas Hernández Noriega, en Malambo, Atlántico, fue enviado a un centro de internamiento.

El joven de 17 años y conocido con el alias de ‘El Mono’, fue enviado a un centro de atención especializada para cumplir con la medida de internamiento preventivo.

Mientras tanto, no aceptó los cargos junto a Juan David Taboada Olivera, alias ‘Tata’, otro capturado por este caso, por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El delegado de la Fiscalía leyó algunos de los chats entre los jóvenes con la madre de las adolescentes.

“Mija tus hijas no las vas a ver hasta que no colabores, ya no insistas y hagas que te mate a la primera, porque estoy siendo pasivo contigo, sino colaboras hoy no las ves más, tienes hasta las 5:00 de la tarde. Ya dame 5 millones de pesos por cada una, sus hijas están bien, pero no te daremos más información hasta que nos colabores”, dijo el funcionario.

La Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para Taboada Olivera, petición que será resuelta por un juez penal de control de garantías el próximo 17 de marzo.