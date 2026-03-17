Veeduría gremial inspecciona obras del Cortissoz en medio de retrasos y promesas de entrega

En medio de retrasos, cuestionamientos institucionales y promesas de entrega, los gremios de Barranquilla realizan este martes 17 de marzo una nueva visita de seguimiento a las obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en una fase considerada crítica para el futuro del proyecto.

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La inspección se centrará en verificar avances en la zona de manejo de equipajes, las salas 2 y 3 de la terminal internacional y el nuevo acceso a migración, puntos que han sido señalados como rezagados dentro del cronograma de obra.

El seguimiento ocurre en medio de anuncios que contrastan con los reportes de autoridades locales. El director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, dijo en Caracol Radio que la terminal estaría lista en mayo, al asegurar que el aeropuerto sería entregado “completamente diferente”. Sin embargo, cronogramas conocidos por los gremios indican que varios componentes se extenderían hasta junio e incluso julio.

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A este panorama se suma lo dicho por la gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla, Ana María Aljure, quien ha advertido sobre los retrasos que estarían afectando la ejecución del proyecto. En ese sentido, planteó dos alternativas: que la Aerocivil entregue la administración del lado tierra del aeropuerto al Distrito o que se avale una iniciativa privada ya estructurada para modernizar la terminal.

Según el Distrito, aún quedan obras clave por terminar, como las salas del muelle internacional, sistemas de circulación y zonas de equipaje, lo que evidencia que la intervención va más allá de los hitos anunciados para mayo.

Las preocupaciones también se extienden al impacto en los usuarios y la competitividad de la ciudad. Problemas como demoras en la entrega de equipaje, fallas en infraestructura y limitaciones operativas han sido señalados como consecuencias directas de los retrasos.

En paralelo, los organismos de control han intensificado su vigilancia. La Contraloría y la Procuraduría adelantan acciones para verificar el cumplimiento del cronograma y la adecuada ejecución de los recursos, en un contrato que además ha tenido ajustes, como la cesión del 50 % a otra firma para garantizar respaldo financiero y acelerar las obras.