Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 feb 2026 Actualizado 17:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

En mayo entregaremos el aeropuerto de Barranquilla: Luis Martínez, Director Aerocivil

Luis Martínez, director de la Aerocivil, sobre el incidente entre helicóptero de la Fuerza Aérea y avión de Latam en el Aeropuerto El Dorado

En mayo entregaremos el aeropuerto de Barranquilla: Luis Martínez, Director Aerocivil

En mayo entregaremos el aeropuerto de Barranquilla: Luis Martínez, Director Aerocivil

00:00:0014:26
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Noticia en desarrollo

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir