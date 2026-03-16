Frustraron nuevo ataque terrorista en el norte del Cauca con la destrucción de explosivos

Tropas de la brigada 29 ubicaron los cinco artefactos tipo cilindro acondicionados con cargas detonantes. Crédito: EJército Nacional.

Santander de Quilichao - Cauca

Frustran ataque terrorista en el norte del Cauca con la destrucción de cinco artefactos explosivos y dos elementos rampa de lanzamiento, evitando afectaciones para la población civil y e integrantes de la Fuerza Pública.

Los hechos tuvieron lugar en la verada Guadualito, jurisdicción de Santander de Quilichao donde las tropas de la brigada 29 ubicaron los cinco artefactos tipo cilindro acondicionados con cargas detonantes.

La intervención del Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos de la Tercera División permitió la destrucción contralada de las cargas sin afectaciones para los civiles y uniformados.

La acción delincuencial, al parecer, iba a ser ejecutada por estructuras armadas al margen de la ley.

La secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Perafán, tras la escalda violenta de las estructuras criminales de los últimos días ya había solicitado a los actores armados cesar las acciones violentas.

“Este tipo de acciones constituyen una violación directa contra el Derecho Internacional Humanitario, por eso nuestro llamado contundente y urgente a estos grupos para que frenen las actuaciones que van en contra de la población civil”, dijo la funcionaria.

Entre tanto, el Ejército puntualizó que continúan con las operaciones para neutralizar amenazas y reducir la capacidad delictiva de las estructuras ilegales.

En esta zona del Cauca operan los grupos Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.