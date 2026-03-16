JEP exhuma cinco cuerpos de víctimas del conflicto armado en cementerios del norte del Cauca

Corinto, Cauca

En medio de labores de búsqueda de personas desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exhumó cinco cuerpos que corresponderían a víctimas de asesinato en el marco del conflicto armado en el norte del Cauca.

Las diligencias forenses se realizaron en cementerios de los municipios de Corinto y Miranda, Cauca, en cumplimiento de una medida cautelar adoptada por la JEP para proteger varios camposantos donde se presume la inhumación de víctimas del conflicto.

Durante las intervenciones fueron recuperados en total ocho cuerpos.

De acuerdo con la Jurisdicción, cinco de ellos corresponderían a víctimas de homicidio relacionado con el conflicto armado que ha afectado a esta región del suroccidente del país.

Los restos fueron remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal para avanzar en los procesos de identificación y posteriormente poder ser entregados a sus familiares.

Las diligencias se desarrollaron en jornadas realizadas entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

Estas acciones hacen parte de las investigaciones del Caso 05, que indaga graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas en 19 municipios del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca durante el conflicto armado.

La Jurisdicción Especial para la Paz indicó que en los próximos meses continuarán las labores de prospección y exhumación en otros puntos del suroccidente del país.