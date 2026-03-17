Precio del dólar en Colombia para HOY 17 de marzo 2026: Leve aumento en las cotizaciones

El Banco de la República (Banrep) ha compartido los precios por los que se manejará el comercio de dólares para el desarrollo de la tercera semana de marzo. Durante el mes el dólar ha oscilado entre los 3.600 y 3.800 pesos respectivamente, manteniéndose una estabilidad cambiaria.

El comportamiento del peso ha estado marcado por el contexto geopolítico de Estados Unidos, el cual ha generado incertidumbre ante el dólar en los mercados internacionales, añadido a las medidas del Banco de la República de Colombia para controlar la inflación.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 17 de marzo de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en 3.691,90 pesos (COP) para este martes 17 de marzo de 2026. Esto representa un leve aumento respecto a cómo cerró la divisa el día anterior ($3.685,53 pesos), que llevaba una tendencia a la baja.

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,660 pesos por compra y 3,740 pesos por venta.

: 3,660 pesos por compra y 3,740 pesos por venta. Medellín: 3,600 pesos por compra y 3,750 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,750 pesos por venta. Cali: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,660 pesos por compra y 3,710 pesos por venta.

3,660 pesos por compra y 3,710 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué define el comportamiento del dólar en Colombia?

A inicios de febrero de 2026 se anunció el incremento de las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 10.25% por parte del Banco de la República. Esta medida está enfocada en fortalecer el peso colombiano y sostener los precios del dólar, los cuales están fluctuando entre los 3.600 pesos y 3.800 respectivamente.

Esto se tomó como medida preventiva después del aumento al salario mínimo, lo que afectó a las proyecciones de inflación hechas por el Banrep, aunque también explica el gobierno que puede ser debido al aumento de los precios de la carne y el café.

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Téngase en cuenta que, para enero de este año, la inflación tuvo un aumento aproximado del 1.8%, lo que significó el cuarto aumento más grande del siglo XXI (la estadística solo toma en cuenta los aumentos de cada enero), lo que fija la estadística final de inflación acumulada del 5.35%. Ante estas presiones, se siguen discutiendo las medidas necesarias para mantener una economía local estable.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.