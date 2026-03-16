Así se cotiza el café en Colombia HOY 16 de marzo 2026: Leve aumento en los precios

El precio del café en Colombia es un tema de conversación no solo en el sector agrícola, sino también entre comerciantes y consumidores.

Más allá del valor diario que registra el mercado, detrás del comportamiento del grano hay factores económicos y productivos que explican sus variaciones recientes.

El café es uno de los productos más representativos del país y su precio está atado a dinámicas internacionales. La cotización en la Bolsa de Nueva York y la tasa de cambio del dólar influyen directamente en el valor interno que reciben los caficultores en nuestro país.

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Precio del café en Colombia para este lunes 16 marzo de 2026

De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 16 de marzo se ubicó en 2,180,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

Esta cotización representa un alza con respecto al precio del cierre de la semana anterior, viernes 13 de marzo cuando el precio se situó también en 2.119.000 pesos por carga.

El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este lunes 16 de marzo se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, manteniendo su valor.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, lunes 16 de marzo

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este lunes 16 de febrero. Estos son:

ARMENIA: Carga: 2,180,500 // Kilo: 17,444 // ARROBA: 218,050

Carga: 2,180,500 // Kilo: 17,444 // ARROBA: 218,050 BOGOTÁ: Carga: 2,179,250 // Kilo: 17,434 // ARROBA: 217,925

Carga: 2,179,250 // Kilo: 17,434 // ARROBA: 217,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,178,875 // Kilo: 17,431 // ARROBA: 217,888

Carga: 2,178,875 // Kilo: 17,431 // ARROBA: 217,888 BUGA: Carga: 2,181,250 // Kilo: 17,450 // ARROBA: 218,125

Carga: 2,181,250 // Kilo: 17,450 // ARROBA: 218,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,180,375 // Kilo: 17,443 // ARROBA: 218,038

Carga: 2,180,375 // Kilo: 17,443 // ARROBA: 218,038 CÚCUTA: Carga: 2,178,375 // Kilo: 17,427 // ARROBA: 217,838

Carga: 2,178,375 // Kilo: 17,427 // ARROBA: 217,838 IBAGUÉ: Carga: 2,179,625 // Kilo: 17,437 // ARROBA: 217,963

Carga: 2,179,625 // Kilo: 17,437 // ARROBA: 217,963 MANIZALES: Carga: 2,180,375 // Kilo: 17,443 // ARROBA: 218,038

Carga: 2,180,375 // Kilo: 17,443 // ARROBA: 218,038 MEDELLÍN: Carga: 2,179,625 // Kilo: 17,437 // ARROBA: 217,963

Carga: 2,179,625 // Kilo: 17,437 // ARROBA: 217,963 NEIVA: Carga: 2,178,750 // Kilo: 17,430 // ARROBA: 217,875

Carga: 2,178,750 // Kilo: 17,430 // ARROBA: 217,875 PAMPLONA: Carga: 2,178,500 // Kilo: 17,428 // ARROBA: 217,850

Carga: 2,178,500 // Kilo: 17,428 // ARROBA: 217,850 PASTO: Carga: 2,178,500 // Kilo: 17,428 // ARROBA: 217,850

Carga: 2,178,500 // Kilo: 17,428 // ARROBA: 217,850 PEREIRA: Carga: 2,180,375 // Kilo: 17,443 // ARROBA: 218,038

Carga: 2,180,375 // Kilo: 17,443 // ARROBA: 218,038 POPAYÁN: Carga: 2,180,625 // Kilo: 17,445 // ARROBA: 218,063

Carga: 2,180,625 // Kilo: 17,445 // ARROBA: 218,063 SANTA MARTA: Carga: 2,182,125 // Kilo: 17,457 // ARROBA: 218,213

Carga: 2,182,125 // Kilo: 17,457 // ARROBA: 218,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,179,750 // Kilo: 17,438 // ARROBA: 217,975

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