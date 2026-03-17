Horóscopo del profesor Salomón HOY martes 17 de marzo 2026: Sagitario y Piscis, ojo con la tristeza

METADATOS: Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes de la tercera semana de marzo. Para este día hay signos que deben reflexionar y tomar acción, como Tauro, Virgo o Piscis, mientras que otros signos recibirán bendiciones económicas, como Aries y Libra.

El 17 de marzo (1 del poder + 7 número de Dios = 8) destaca por ser el dígito que lleva el infinito dentro de sí. A quienes nacen en este día les esperan misiones grandes a las que se van a comprometer con creatividad y pasión, lo que les vuelve de temperamento fuerte, pero noble. Su número es el 2370.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda hacerle una oración a San Patricio , quien está asociado con las trinidades de padre, hijo y espíritu santo para traer salud, dinero y amor.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el verde .

. el número, 5227 .

. la fruta a comer, la aguacate.

Tenga en cuenta que la luna está en su último día de cuarto menguante, que limpia y renueva sus energías. Asimismo, se le recomienda rezar tanto a San Patricio como a Santa Marta para que le bendigan en los propósitos que tiene durante esta semana.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Muy pronto va a comenzar el equinoccio de primavera, que es el 20 de marzo de 2026, y dará inicio a su ciclo. Debido a esto algunos habrán tenido dificultades este tiempo, pero la paciencia paga. Teniendo esto en cuenta, algo muy importante en lo económico se va a solucionar, así que mantenga la calma. También puede recibir noticias con algo relacionado al extranjero, así que prepárese para cualquier oportunidad de la que escuche próximamente.

Número: 5320

Tauro

Los arcanos han detectado que algo raro le está pasando en el apartado laboral. Reflexione en qué debe mejorar y no se confíe de más con el trabajo que lleva desarrollando. Siempre se puede ser mejor y hay que saber llevar las cosas con equilibrio. También tenga en cuenta que tiene una bendición para los juegos de azar, así que puede arriesgarse si está interesado(a).

Número: 6375

Géminis

La rueda de la fortuna está girando a su favor, lo que le traerá bendiciones para sus proyectos, y el arcano de la emperatriz le invita a que reciba estas buenas nuevas, siempre con humildad. En caso que sus planes sean relacionados a un apartamento, tenga en cuenta que estos se le darán de buena manera, así que empiece a planear sus movimientos.

Número: 2878

Cáncer

Ahora mismo su casa zodiacal se está limpiando de las influencias que tuvo de la alineación planetaria. Esto traerá estabilidad y le dará el impulso para dar los pasos adelante en aquellas cosas a las que quiere comprometerse. Aun así, tenga en cuenta su salud, ya que hay una afección de la que debe cuidarse. Es recomendable que se purgue también para alejar las malas energías que lleva consigo.

Número: 8640

Leo

Se vienen cosas importantes en lo laboral, lo que mejorará su situación y le dará alivio. No obstante, Luego verá que alguien cercano a usted va a verse afectado en su salud, mas no se preocupe, ya que no es una afección mayor. Sepa tomar las cosas con naturalidad.

Número: 1562

Virgo

Puede que haya sentido que las cosas no se le están dando, aún con esfuerzo, mas no desfallezca. Recuerde que la virgen es la gran protectora e intercesora de este signo, y tiene en cuenta a quienes más necesitan su ayuda. Añadido a eso, se viene algo importante respecto a relaciones en pareja.

Número: 1314

Libra

Es el momento ideal para empezar algún nuevo proyecto que tenga en mente, o avanzar con uno que tenga estancado, ya que los arcanos le auguran éxito en sus acometidas. Puede que por su personalidad suela sentir dudas con cada paso que da, pero este signo cuenta con un don de la inteligencia admirable. Con esto en cuenta, vendrá una firma de papeles que le representará estabilidad económica.

Número: 3509

Escorpio

El mundo está lleno de oportunistas e infortunios. Esto puede que afecte los proyectos y cosas que está llevando a cabo o ha conseguido. Protéjalos, no pierda su libertad e independencia y mejore su espiritualidad para tener una mayor conexión con esas fuerzas externas con las que se siente identificado(a).

Número: 2304

Sagitario

Las cosas que le preocupan están tomando su tiempo para hallar su solución, mas el proceso sigue adelante. Tome las cosas con calma y tenga más confianza en usted. Ahora mismo no necesita pelear para conseguir aquello que se propone, sino hallar el equilibrio en los apartados de su vida.

Número: 1358

Capricornio

Es momento de actuar. Ya ha tenido tiempo para meditar las decisiones que debe tomar, y es hora de que asuma las responsabilidades de aquello que elija, especialmente para que despeje su cabeza de dudas e inseguridad. En caso de que algunos hayan tenido problemas laborales, esta decisión puede traerle una noticia positiva.

Número: 6690

Acuario

El arcano del ermitaño se ha activado para que se anime a estudiar, ya que está en un momento adecuado para recibir nuevo conocimiento que le servirá para su vida. Tenga en cuenta que la inteligencia es uno de esos dones innatos de este signo, pero no todos aprovechan esta bendición. En caso de tener problemas en lo laboral, su sabiduría e intuición le permitirán mejorar este apartado.

Número: 4468

Piscis

Los arcanos notan un duelo que está llevando. Es importante que suelte esa carga que lleva encima porque tarde o temprano le pasará factura en lo físico. Hay proyectos emocionantes que le esperan y la estrella de la suerte está a su favor, así que es importante que vea con objetividad todo lo bueno y lo malo para saber decidir qué quiere priorizar en su vida.

Número: 3988

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