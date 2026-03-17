“Cámaras que no hemos visto”: Concejo de Cúcuta cuestiona inversión en seguridad

Cúcuta.

Ante el aumento de los hechos violentos que se registran en la ciudad de Cúcuta, desde el Concejo municipal se elevaron cuestionamientos sobre las acciones y resultados en materia de seguridad.

La concejal Vanessa Arenas dijo a Caracol Radio que “este es un llamado para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y para el alcalde, porque no puede ser que después de haber aprobado el año pasado alrededor de 60 mil millones de pesos para la seguridad, hoy no se estén viendo resultados. Se han contratado unas cámaras que la verdad no hemos visto”.

También señaló que desde el Concejo se pedirá a la Secretaría de Seguridad explicar en qué se han invertido los recursos aprobados y cuál será el plan de choque frente a la situación de orden público en 2026.

“La ciudadanía merece respuestas. Si no lo decimos nosotros los concejales, lo dice la gente. La comunidad todos los días en Prados del Este, Las Américas, Atalaya, La Libertad, El Escobal y San Luis se queja porque a diario se presentan hurtos, raponazos y asesinatos”, afirmó.

La concejal agregó que también es necesario fortalecer el trabajo articulado entre la Alcaldía, la Secretaría de Seguridad y la Policía, teniendo en cuenta que la institución no cuenta con suficiente personal para atender todas las situaciones que se presentan en la ciudad.

Desde el Concejo de Cúcuta insistieron en la necesidad de implementar acciones inmediatas que permitan frenar la ola de violencia y devolver la tranquilidad a los ciudadanos.