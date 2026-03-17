Más de 20 barrios de Barranquilla y Soledad estarán sin energía este miércoles: está es la razón

Con el objetivo de facilitar el desarrollo de las obras del puente que se construye en el sector de Alameda del Río, este miércoles 18 de marzo se reportarán cortes programados de energía eléctrica en más de 20 barrios de Barranquilla y Soledad, así como en Sabanalarga.

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Los trabajos eléctricos se desarrollarán entre las 6:29 de la mañana y las 5:39 de la tarde. Durante este horario, se verán afectados los sectores de Campo Alegre, Las Estrellas, las calles 84 a 110 entre carreras 27 y 36, y Villa del Rosario. Además, se realizarán maniobras entre las 7:44 de la mañana y las 4:29 de la tarde en los alrededores de la subestación Nueva Barranquilla con la Circunvalar.

Horarios y barrios afectados

Entre las 6:19 de la mañana y 7:44 de la mañana, así como entre las 4:29 de la tarde y las 5:44 de la tarde, habrá interrupciones en los barrios La Pradera, Villa del Rosario, calle 110 (entre carreras 27 y 29), calles 115 a 117 (entre carreras 22 y 26), Campo Alegre, El Pueblo, Los Ángeles 2 y 3, Me Quejo y El Silencio. Sin embargo, en los circuitos Silencio 5 y Nogales, podría haber cortes eventuales entre las 6:00 de la mañana y 6:00 de la tarde debido a sobrecarga.

Por otra parte, en la subestación Río Magdalena se efectuarán trabajos en el circuito Pasadena entre las 7:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana, afectando a Pasadena, Simón Bolívar (sector entre calles 17E y 18, entre carreras 7 y 7B), y varios barrios de Soledad Barrios, incluyendo Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario, La Cruz de Mayo, Hipódromo (sector entre calles 19 y 23A entre carreras 26 y 33A) y El Porvenir (sector entre calles 15 y 18 entre carreras 27 y 30).

Para los usuarios del circuito Magdalena 4, podrían presentarse interrupciones por sobrecarga entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Finalmente, se instalarán postes en la calle 13 con la carrera 5A, en el barrio Jhon F. Kennedy de Sabanalarga, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.