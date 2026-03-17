La candidata Sondra Macollins propone eliminar las 32 gobernaciones para “reducir la burocracia”

En un comunicado publicado en su cuenta de X, la candidata presidencial Sondra Macollins propuso eliminar las 32 gobernaciones del país como parte de una reforma estructural al modelo territorial colombiano. Su objetivo, según afirmó, es mejorar la eficiencia administrativa y “reducir la burocracia estatal”.

La aspirante señaló que la iniciativa pretende avanzar hacia un sistema de regiones con autonomía administrativa y presupuestal, que permita una descentralización real del poder y fortalezca la capacidad de los territorios para impulsar su propio desarrollo económico.

“Las gobernaciones se han convertido en un peaje al desarrollo. Llegó el momento de descentralizar, de regresar el poder a los alcaldes y de construir una Colombia pensada para la gente, no para la burocracia”, afirmó Macollins.

De acuerdo con la candidata, el actual modelo departamental ha concentrado decisiones en el nivel central y ha generado estructuras burocráticas que limitan la ejecución de proyectos regionales. Planteó que las regiones puedan planificar su crecimiento, administrar recursos y tomar decisiones con mayor independencia del Gobierno nacional.

La propuesta, según indicó su equipo, se sustenta en los artículos 306 y 307 de la Constitución, que permiten la creación de Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y establecen mecanismos para que estas evolucionen hacia entidades territoriales con autonomía política, administrativa y fiscal.

Macollins concluyó asegurando que su planteamiento busca que las decisiones sobre inversión, infraestructura y desarrollo se adopten desde los territorios y no exclusivamente desde el centro del país, con el fin de fortalecer la autonomía regional y dinamizar la economía local.

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