“No llamé a un boicot contra Arturo Calle ni contra Mario Hernández”: Mafe Carrascal

La controversia política se reactivó luego de que la congresista del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, publicara un nuevo mensaje en el que defendió sus declaraciones sobre orientar el consumo hacia otras empresas colombianas, en medio del debate que surgió por sus cuestionamientos a las posturas de los empresarios Mario Hernández y Arturo Calle frente a la Reforma Laboral.

La discusión comenzó días atrás cuando Carrascal sugirió que los ciudadanos podían optar por apoyar otras marcas nacionales, lo que fue interpretado por distintos sectores como un llamado a promover un boicot contra las compañías de esos empresarios. La reacción generó un fuerte debate en redes sociales y en el ámbito político sobre el papel de los líderes públicos en discusiones económicas y comerciales.

Ampliar Cerrar

Ante la polémica, la congresista insistió en que su intención no era convocar a una campaña de sanción económica, sino abrir una conversación sobre consumo consciente y respaldo a empresas emergentes. Sin embargo, en su más reciente pronunciamiento defendió la legitimidad de este tipo de acciones dentro de las dinámicas democráticas.

“A pesar de que lo que propuse no es un boicot, los boicots son una táctica democrática legítima. Hacen parte de los repertorios de acción colectiva en sociedades abiertas”, escribió.

En el mismo mensaje, Carrascal cuestionó el tono de algunos de sus críticos y aseguró que el debate se ha desviado hacia ataques personales. También afirmó que, como ponente de la Reforma Laboral, ha buscado espacios de diálogo con distintos sectores del empresariado para construir consensos sobre las condiciones del empleo en el país.

“Arturo Calle ha tenido una actitud dialogante, distinto es el caso de Mario Hernández”, afirmó.