Presidente Petro denunció un posible bombardeo de Ecuador en territorio colombiano

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció que el país estaría siendo bombardeado desde Ecuador luego del hallazgo de una bomba en la zona fronteriza, lo que supondría una escalada en las tensiones entre dos naciones sumidas en un conflicto arancelario.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión —se va a investigar bien los modos— muy en la frontera con Ecuador”, aseguró Petro en un evento televisado. Aseguró que el hallazgo concuerda con sus sospechas de que “están bombardeándonos desde el Ecuador, y no son los grupos armados”, reitero el jefe de estado.

Petro agregó que pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que “actúe” ante este supuesto bombardeo.

“Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”, añadió, sin precisar la fecha en la que realizó la solicitud.

El mandatario colombiano no precisó cuándo habría sucedido el supuesto ataque, que está siendo investigado para “tomar las decisiones”.

Colombia y Ecuador están en una guerra comercial desde febrero, cuando Noboa impuso aranceles a su vecino al reclamar a Petro por supuestamente no hacer suficientes esfuerzos para combatir el narcotráfico en la frontera.