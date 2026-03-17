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17 mar 2026 Actualizado 18:03

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Champions League

Champions HOY: Sporting vs Bodø/Glimt con Luis Suárez en los octavos de final vuelta

La serie se encuentra con marcador global de 3-0 en favor del conjunto noruego.

Champions HOY: Sporting vs Bodø/Glimt con Luis Suárez en los octavos de final vuelta (Photo by Martin Ole Wold/Getty Images) / Ole Martin Wold

Champions HOY: Sporting vs Bodø/Glimt con Luis Suárez en los octavos de final vuelta (Photo by Martin Ole Wold/Getty Images)

Los octavos de final vuelta de la Champions League comienzan este martes 17 de marzo con el partido entre el sorpresivo Bodø/Glimt y el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez. Se espera emoción total, teniendo en cuenta que la serie la va ganando el cuadro noruego por 3-0.

Precisamente, en el duelo de ida, Bodø se impuso con anotaciones de Sondre Brunstad Fet (32′), Ole Didrik Blomberg (45+1′) y Kasper Høgh (71′), Ahora buscará hacer historia no solo a nivel institucional, sino para todo el balompié noruego.

Entretanto, el Sporting apelará a la épica ante su gente en el Estadio Jose Alvalade. El grupo se encomienda a Suárez, que suma 31 anotaciones en lo corrido de la temporada, 4 de ellas en Champions.

Siga EN VIVO el partido Sporting vs. Bodo con Luis Suárez

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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