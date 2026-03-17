Champions HOY: Sporting vs Bodø/Glimt con Luis Suárez en los octavos de final vuelta

Los octavos de final vuelta de la Champions League comienzan este martes 17 de marzo con el partido entre el sorpresivo Bodø/Glimt y el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez. Se espera emoción total, teniendo en cuenta que la serie la va ganando el cuadro noruego por 3-0.

Precisamente, en el duelo de ida, Bodø se impuso con anotaciones de Sondre Brunstad Fet (32′), Ole Didrik Blomberg (45+1′) y Kasper Høgh (71′), Ahora buscará hacer historia no solo a nivel institucional, sino para todo el balompié noruego.

Entretanto, el Sporting apelará a la épica ante su gente en el Estadio Jose Alvalade. El grupo se encomienda a Suárez, que suma 31 anotaciones en lo corrido de la temporada, 4 de ellas en Champions.

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