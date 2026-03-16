USO anuncia acuerdos con Ecopetrol en Sabana de Torres: advierten posible huelga si no se cumplen

Bucaramanga

Un acuerdo alcanzado entre la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petroleo (USO), Ecopetrol y autoridades regionales permitió suspender momentáneamente las protestas laborales en el campo Provincia de Ecopetrol, luego de que el sindicato lograra el compromiso de discutir los puntos de un pliego presentado por los trabajadores.

El anuncio fue hecho por voceros sindicales, quienes informaron que el presidente de la USO, Martín Fernando Ravelo, asumió el compromiso institucional de llevar a las mesas de trabajo las solicitudes que habían sido radicadas previamente ante la empresa.

Según el pronunciamiento, durante los próximos días: martes, miércoles y jueves, se desarrollarán reuniones con representantes de Ecopetrol y organizaciones sindicales como Magnes y Sevicol, con el fin de avanzar en la concertación de los puntos planteados por los trabajadores del campo petrolero.

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Desde la organización sindical señalaron que este avance es resultado de la movilización y organización de los trabajadores, quienes habían venido insistiendo en la necesidad de atender sus demandas laborales.

Advirtieron que, si en las mesas de concertación no se logran acuerdos que respondan a las solicitudes presentadas, se evaluará la posibilidad de iniciar un proceso de huelga masiva contra la compañía petrolera estatal.