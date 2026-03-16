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16 mar 2026 Actualizado 18:43

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Ricardo Roa nunca debió llegar a Ecopetrol: Ospina advierte crisis reputacional de la petrolera

A las 6 AM, W estuvo Alejandro Ospina presidente de UTIPEC, sindicato de Petróleo y Energía, habla sobre si debe seguir Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol

Ricardo Roa nunca debió llegar a Ecopetrol: Ospina advierte crisis reputacional de Ecopetrol

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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