Ricardo Roa nunca debió llegar a Ecopetrol: Ospina advierte crisis reputacional de la petrolera
A las 6 AM, W estuvo Alejandro Ospina presidente de UTIPEC, sindicato de Petróleo y Energía, habla sobre si debe seguir Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol
Ricardo Roa nunca debió llegar a Ecopetrol: Ospina advierte crisis reputacional de Ecopetrol
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...