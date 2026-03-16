Ricardo Roa debe defenderse desde afuera de Ecopetrol: José Fernando Isaza, exministro

La imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presunto tráfico de influencias, avanza mientras el dirigente permanece al frente de la petrolera estatal.

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La situación de Roa podría, según expertos y analistas del sector, impactar la reputación de la compañía, lo cual tendría repercusiones en su desempeño en la bolsa y mercados internacionales en general.

Frente a esta situación habló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el exministro José Fernando Isaza, quien también es experto en temas minero-energéticos, esto dijo:

¿Debería Ricardo Roa defenderse desde afuera de Ecopetrol?

“Por supuesto que debe defenderse desde afuera. No hay una denuncia contra él, hay una imputación de cargos, que es bien diferente. Por supuesto que, si fuera una simple denuncia, la presunción de inocencia y la posibilidad de que se defienda desde adentro es totalmente normal. Pero es que no es una denuncia, esa denuncia se pasó a imputación de cargos. Entonces realmente debería defenderse desde afuera”, dijo el exministro en 6AM W.

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Aseguró que ya el Gobierno le ha hecho demasiado mal a Ecopetrol, consideró que el doctor Roa debe “saber muchas cosas” y por eso lo sostienen en el cargo.

Afirmó que es supremamente grave que un presidente quiera destruir la empresa que es de los colombianos y del mismo estado, utilizando la política de la primera ministra de Minas, Irene Vélez, que planteaba como política la desaceleración y el decrecimiento.

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Sobre el estudio reputacional:

“Yo simplemente veo unos hechos y concluyo sobre unos hechos. Yo no sé, realmente, no conozco al final qué dijo el estudio reputacional. Eso fue bastante, bastante bien escondido. Pero no nos olvidemos de algo también y es que el doctor Roa ha sido señalado por el Consejo Nacional Electoral, porque fue el gerente de la de la campaña, de que se violaron los topes. Es que hay dos acusaciones bastante fuertes contra él como persona”, comentó el exministro.

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