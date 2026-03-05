“La empresa va por buen camino”: Ricardo Roa tras caída de utilidades de Ecopetrol

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se refirió en 6AM W a la caída de las ganancias de la petrolera estatal que, según un informe, en 2024 registró ganancias por 14 billones de pesos y en el último balance la cifra cayó alrededor de 9 billones de pesos.