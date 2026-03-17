El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Serafino Iácono demandará a Control Risk tras informe sobre los US$40 millones de Ecopetrol

Luego de la información y documentos publicados por 6AM W sobre el destino que tuvieron los 40 millones de dólares de Ecopetrol, el empresario Serafino Iácono emitió un comunicado anunciando demandas en contra de la firma auditora Control Risk.

Vea aquí: Documentos muestran que US$40 millones de Ecopetrol habrían terminado en empresa vinculada a Iácono

“En razón de la información inexacta contenida en el informe de Control Risk que ha servido de base para estas afirmaciones no ciertas, he otorgado poder al abogado Jaime Lombana Villalba para que inicie las acciones legales para restablecer mis derechos lesionados”, se lee.

Ante este documento, el abogado de Serafino Iácono le confirmó a Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, que no habrá demanda para el medio de comunicación, sino contra Control Risk.

¿Qué dice el informe de Control Risk?

Allí se evidencian supuestos pagos que se hicieron de Ecopetrol a una empresa al parecer vinculada a Serafino Iácono en las Islas Vírgenes Británicas.

Le puede interesar: Yerno de otro exsocio de Pacific Rubiales es el presidente de Ecopetrol Brasil

Iácono rechazó la información y mencionó que desde hace tiempo no tiene algún tipo de conexión con dicha empresa.

Escuche la noticia completa aquí: