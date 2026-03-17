¿Kevin Mier jugará? El técnico de Cruz Azul define al portero titular ante Monterrey

Cruz Azul se juega gran parte de su temporada internacional en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente a Monterrey, y en la antesala del compromiso el técnico Nicolás Larcamón despejó una de las dudas más importantes del equipo: quién será el guardián del arco.

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El entrenador confirmó que Andrés Gudiño será el encargado de defender la portería cementera en el decisivo encuentro ante Rayados, dejando en el banco a Kevin Mier, quien continúa en proceso de regreso a la competencia.

Larcamón explicó que el cuerpo técnico está manejando con cautela el retorno del arquero colombiano y que su presencia en cancha está planificada para los próximos compromisos del equipo.

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“Kevin es parte de la planeación de su vuelta a las canchas, valorarlo sobre todo el último partido antes del receso y el amistoso que tenemos previsto para el receso; hasta el momento seguimos considerando a Gudiño como el arquero que va a afrontar el partido de vuelta para el juego de mañana”, afirmó el técnico.

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De esta manera, Gudiño tendrá la responsabilidad de custodiar el arco de Cruz Azul en un duelo clave ante Monterrey por el boleto a los cuartos de final del torneo continental, mientras que Mier podría reaparecer en la liga cuando el equipo enfrente a Mazatlán.