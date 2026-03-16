Otro técnico deja su cargo y un nuevo banquillo queda vacío en la Liga: su equipo busca reemplazo

La inestabilidad en los banquillos continúa marcando el inicio de la Liga 2026. En la fecha 11 del campeonato se confirmó la salida de Gustavo Florentín como entrenador de Jaguares de Córdoba, equipo que ya suma dos técnicos en lo que va del torneo.

De acuerdo con el comunicado oficial del club, el estratega paraguayo decidió apartarse del cargo por motivos familiares. Sin embargo, su salida se da en medio de una racha de resultados adversos que complicaron seriamente la situación del equipo en la tabla y en la lucha por evitar el descenso.

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Florentín había asumido la dirección técnica el 16 de febrero de 2026, tras la salida de Alexis Márquez. Su etapa comenzó con una victoria alentadora como local frente a Santa Fe por 3-1, pero el rendimiento del equipo cayó rápidamente en los partidos siguientes.

En total, el entrenador dirigió seis encuentros, con un balance de una victoria y cinco derrotas, lo que dejó al club con apenas tres puntos de 18 posibles durante su gestión. Después de ese triunfo inicial, Jaguares encadenó cinco caídas consecutivas: 3-0 ante América en Cali, 2-0 frente a Junior en casa, 2-1 contra Fortaleza en Bogotá, 2-0 frente a Llaneros en Villavicencio y 2-1 ante Medellín en Montería.

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La situación deportiva también preocupa en la tabla del descenso. El conjunto cordobés registra un promedio de 0,90, muy cerca de Boyacá Chicó (0,86) y Cúcuta Deportivo (0,54), equipos que actualmente ocupan las últimas posiciones en esa clasificación.

Con esta salida, Florentín suma su cuarta desvinculación de clubes colombianos, luego de sus pasos por Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.

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Además, el paraguayo se convierte en el sexto entrenador que deja su cargo en lo que va del torneo, una lista que también integran Hernán Torres (Millonarios) , Juan Carlos Álvarez (Boyacá Chicó ), Alexis García (Internacional de Bogotá) , Pablo Peirano (Santa Fe) y Hubert Bodhert (Alianza Valledupar).

Mientras tanto, Jaguares de Córdoba deberá encontrar rápidamente un nuevo técnico que intente enderezar el rumbo del equipo y evitar complicaciones mayores en la pelea por la permanencia.