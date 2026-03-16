Millonarios y Nacional ya tienen Definida la terna arbitral para el clásico

LA PLATA, ARGENTINA - MAY 25: Referee Jhon Alexander Ospina gestures during the FIFA U-20 World Cup Argentina 2023 Group E match between Iraq and Tunisia at Estadio La Plata on May 25, 2023 in La Plata, Argentina. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hector Vivas - FIFA

La Dimayor confirmó la designación arbitral para el clásico entre Millonarios y Atlético Nacional, partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga 2026 que se disputará este martes 17 de marzo a las 8:30 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá. El encargado de impartir justicia será el árbitro FIFA Jhon Alexander Ospina Londoño.

Ospina, juez internacional desde 2019 y con experiencia en el fútbol profesional colombiano desde 2017, ha dirigido encuentros de Liga , Copa Colombia y torneos de Conmebol como la Libertadores y la Sudamericana, consolidándose como uno de los árbitros recurrentes en partidos de alta exigencia.

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Para Millonarios, este será el partido número 21 en la historia con Ospina como central. El balance para el conjunto azul bajo su arbitraje es de 8 victorias, 7 empates y 6 derrotas. El antecedente más reciente fue el triunfo 1-0 sobre Santa Fe el 25 de octubre, en un clásico capitalino que terminó con expulsión para Dewar Victoria y varias tarjetas durante el compromiso.

En cuanto a Atlético Nacional, Ospina ha dirigido 23 partidos, con un registro de 8 triunfos, 7 empates y 6 derrotas para el conjunto antioqueño.

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Cuando se trata de enfrentamientos directos entre ambos clubes con Ospina como juez central, el árbitro ha estado presente en dos clásicos : el empate 1-1 en Medellín el 12 de agosto de 2018 y la victoria de Millonarios 3-0 en Bogotá el 31 de octubre de 2020, partido que marcó el final del ciclo de Juan Carlos Osorio en el banco verdolaga.

Terna arbitral para Millonarios vs. Nacional:

• Árbitro central: Jhon Alexander Ospina (Cali)

• Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico)

• Asistente 2: Víctor Wilches (Boyacá)

• Cuarto árbitro: Wílmar Montaño (Cundinamarca)

• VAR: Ricardo García (Santander)

• A/VAR: Mary Blanco (Boyacá)

El clásico promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada, con dos de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano enfrentándose en un duelo clave por la tabla del campeonato.