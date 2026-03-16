Sorpresa en la Convocatoria de Ancelotti en Brasil para los amistosos previos al Mundial

El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti , dio a conocer la convocatoria de la “Canarinha” para los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo, en los que Brasil enfrentará a Selección de Francia el 26 de marzo en Boston y a Selección de Croacia el 31 en Orlando.

La principal ausencia en la lista vuelve a ser la de Neymar. El delantero del Santos FC no fue incluido por el técnico italiano, quien explicó que la decisión responde a una evaluación física. Según Ancelotti, el jugador todavía no se encuentra al cien por ciento de su potencial y debe trabajar para recuperar su mejor forma.

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Entre las novedades aparece el regreso del joven delantero Endrick, actualmente en el Olympique Lyonnais, además de nuevas caras como Igor Thiago, Gabriel Sara, Rayan y el defensor Léo Pereira. El técnico también destacó que eligió futbolistas que llegan en óptimas condiciones físicas, especialmente ante las bajas por lesión de jugadores importantes como Rodrygo o Éder Militão.

La lista completa de convocados es la siguiente:

Arqueros: Alisson, Bento y Ederson.

Defensores: Wesley, Alex Sandro, Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Danilo, Ibáñez y Léo Pereira.

Mediocampistas: Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho y Gabriel Sara.

Delanteros: Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique, Rayan, Juan Pedro, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y Vinicius Jr.

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