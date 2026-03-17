Irán: secretario del Consejo de Seguridad Nacional murió en bombardeo israelí

Alí Lariyani, considerado la mano derecha del asesinado ayatolá Alí Jamenei, murió en un bombardeo lanzado por Israel en Teherán en el que también murió su hijo y varios de sus guardaespaldas. (Foto: cortesía EFE)

El gobierno iraní confirmó la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani. El anuncio ocurre después de que Israel anunciara haberlo matado en un bombardeo anoche en Teherán.

Mediante un mensaje con la fotografía de quien era considerado mano derecha del asesinado líder supremo de Irán, Alí Jameneí, la cuenta de X de Lariyani anunció su muerte “como mártir”, que luego fue reafirmada por la oficina de información del gobierno.

Además de Lariyani, también murieron en el ataque su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas, según confirmó el propio Consejo citado por la agencia de noticias Mizan.

¿Quién era Lariyani?

Lariyani (Irak, 1958) estaba considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el “hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí”.

La última vez en la que apareció en público fue el pasado viernes, cuando participó junto a otros responsables y miles de personas en una marcha en la capital iraní para desafiar las amenazas a Irán y manifestar su rechazo a la guerra contra su país.

Además, fue presidente del Parlamento iraní durante más de una década y excomandante de la Guardia Revolucionaria. Poseía también una completa formación con un máster en Filosofía por la Universidad de Teherán y una licenciatura en Matemáticas e Informática por la Universidad iraní de As Sharif.

Su asesinato fue anunciado por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, esta mañana: “Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno”, dijo en un comunicado.

Irán, golpeado pero bajo control del petróleo

El barril de petróleo brent volvió a subir hasta 103,42 dólares el barril, al desinflarse la idea del presidente Donald Trump de formar una coalición de países que escolte a los petroleros contra los ataques en el estratégico estrecho de Ormuz.

Así, el brent recuperó todo lo perdido ayer -cuando cerró en 100,21 dólares- y ganó 3,21 dólares por barril, conforme se aleja la idea de un fin rápido de la guerra contra Irán.

El barril de texas, por su parte, también está en senda alcista, pero en un ritmo más moderado, y hoy cerró la sesión en 96,21 dólares el barril.

FOTODELDÍA TEHERÁN (IRÁN), 16/06/2025.- Vehículos circulan por una autopista mientras se eleva humo al fondo desde una refinería de petróleo, al noroeste de Teherán, Irán, ESTE LUNES. Israel e Irán han estado intercambiando disparos desde que Israel lanzó ataques en Irán el 13 de junio de 2025 como parte de la Operación "León Ascendente". EFE/ Abedin Taherkenareh / ABEDIN TAHERKENAREH Ampliar FOTODELDÍA TEHERÁN (IRÁN), 16/06/2025.- Vehículos circulan por una autopista mientras se eleva humo al fondo desde una refinería de petróleo, al noroeste de Teherán, Irán, ESTE LUNES. Israel e Irán han estado intercambiando disparos desde que Israel lanzó ataques en Irán el 13 de junio de 2025 como parte de la Operación "León Ascendente". EFE/ Abedin Taherkenareh / ABEDIN TAHERKENAREH Cerrar

El presidente Trump reconoció hoy que los países de la OTAN no se sumarán a esa coalición y tuvo palabras displicentes sobre ellos al afirmar que “no los necesitamos”. No aclaró si otros países se unirán a esa iniciativa.

Pero además, esta mañana la idea de esas escoltas recibió otro jarro de agua fría cuando el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI, que regula el tráfico de mercancías por mar), Arsenio Domínguez, se mostró escéptico sobre su eficacia.

Las escoltas “reducen el riesgo, pero este persiste”, dijo Domínguez al ‘Financial Times’, y detalló que parte importante del problema radica en la geografía del estrecho, ya que, si bien tiene 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, el ancho combinado de los canales de navegación de aguas profundas para el tráfico en cada dirección es de tan solo unos 4 kilómetros.

Precisamente la OMI ha convocado mañana y pasado, en su sede de Londres, una sesión extraordinaria para tratar la disrupción creada por el cierre ‘de facto’ del estrecho de Ormuz, por el que habitualmente transita una quinta parte del crudo mundial y un porcentaje aún mayor de gas licuado, además de fertilizantes necesarios para el sector agrícola mundial.