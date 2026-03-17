EE. UU. puede reabrir estrecho de Ormuz sin Irán y debilitar su régimen: ex Navy SEAL Haward

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En entrevista con Julio Sánchez Cristo, estuvo Robert Harward quien fue subcomandante del Comando Central (CENTCOM), con amplia experiencia en operaciones en Medio Oriente y Afganistán, además de haber ocupado cargos en el Consejo de Seguridad Nacional, para hablar sobre la situación del estrecho de Ormuz.

Según explicó, la posibilidad de interrupciones en este corredor marítimo representa un riesgo significativo para el suministro de crudo a nivel internacional.

Harward señaló que Irán ha desarrollado durante décadas un amplio inventario de misiles y capacidades militares que le permitirían atacar infraestructuras clave o bloquear el tránsito marítimo cuando lo considere. Esto podría impactar directamente a países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Catar, generando volatilidad en los precios del petróleo.

China y su interés en el petróleo iraní

En el análisis geopolítico, Haward destacó el papel de China, que observa de cerca tanto las capacidades militares de Estados Unidos como el desarrollo del conflicto. Esto se debe, en gran parte, a su dependencia del petróleo iraní.

“Irán es un proveedor clave de crudo para China a precios favorables”, explicó, lo que convierte la estabilidad en la región en un asunto estratégico para Pekín. Cualquier interrupción en el suministro podría afectar directamente su economía y sus decisiones políticas.

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¿Se puede reabrir el Estrecho de Ormuz sin Irán?

Uno de los interrogantes clave es si el Estrecho de Ormuz puede operar con normalidad sin el apoyo iraní. La respuesta de Howard fue contundente: sí es posible.

El experto afirmó que las fuerzas internacionales pueden garantizar la seguridad del paso marítimo mediante la eliminación de minas y la neutralización de amenazas como misiles y drones. Sin embargo, advirtió que esto implica un escalamiento del conflicto, ya que Irán difícilmente cooperará.

Según su visión, el debilitamiento de las capacidades militares iraníes es el paso previo a una eventual caída del régimen, lo que permitiría una apertura total del estrecho.

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Escuche la entrevista completa AQUÍ: