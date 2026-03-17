Irán dice haber incautado cientos de equipos de internet satelital Starlink de Estados Unidos. Cortesía: GettyImages / AdrianHancu

Las autoridades iraníes anunciaron este martes haber incautado cientos de sistemas de internet satelital Starlink de procedencia estadounidense, en medio de la guerra de EE.UU e Israel contra Irán y de las restricciones de conectividad en el país.

“Cientos de sistemas Starlink enviados por el enemigo sionista estadounidense en varias partes del país fueron descubiertos y confiscados durante una operación a nivel nacional”, informó el Ministerio de Inteligencia iraní, a través de la agencia de noticias Mehr.

La misma fuente calificó la operación de “combinada” y “de gran envergadura” y advirtió que continuará “hasta que se identifiquen por completo todos los terminales de internet satelital que, de alguna manera, están al servicio del enemigo”.

También recordó que la posesión de un equipo Starlink constituye un delito en Irán -con penas de varios años de cárcel-, y subrayó que los infractores “están sujetos a la pena más severa en tiempos de guerra”.

El pasado febrero, el Gobierno de Estados Unidos suministró de forma clandestina unos 6.000 terminales de internet satelital Starlink a Irán tras la brutal represión del régimen contra las manifestaciones de enero, según informó entonces The Wall Street Journal (WSJ).

Desde el comienzo de la guerra de EE.UU e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, Teherán ha intensificado las restricciones de acceso a internet y telefonía en su territorio.