China anuncia que facilitará ayuda humanitaria a Irán, Líbano, Irak y Jordania

China anunció el martes que brindará asistencia humanitaria a países de Oriente Medio, incluyendo Irán y Líbano, atacados por Estados Unidos e Israel en el conflicto iniciado hace más de dos semanas.

“China decidió brindar ayuda humanitaria de emergencia a Irán, Jordania, Líbano e Irak. Se espera que esto ayude a aliviar la difícil situación humanitaria que enfrentan las poblaciones locales”, dijo en conferencia de prensa el portavoz diplomático Lin Jian, sin más detalles.

“China seguirá haciendo todo tipo de esfuerzos para promover la paz y detener la guerra (...) y evitar una mayor extensión de la crisis humanitaria”, añadió.

Pekín es un estrecho aliado de Irán, y ha instalado en Estados Unidos e Israel a cesar su campaña militar contra la república islámica, iniciada el 28 de febrero.

Al mismo tiempo, China ha criticado las represalias de Teherán contra las monarquías árabes del Golfo que albergan bases norteamericanas.

China, un importante importador de petróleo del Golfo, ha tratado de mediar en el conflicto. Su emisario especial para Oriente Medio, Zhai Jun, urgió a una desescalada cuando se reunió recientemente con el canciller saudita.

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, dijo también que la guerra “nunca debería haber ocurrido”, y pidió el cese de los combates.

Pekín hizo este anuncio tras decir que “toma nota” de las aclaraciones brindadas por Estados Unidos sobre los motivos para un posible aplazamiento de la visita del presidente Donald Trump a Pekín, inicialmente prevista del 31 de marzo al 2 de abril.

El gobernante estadounidense declaró el lunes que había pedido a China postergar por al menos un mes su visita a Pekín, donde se reuniría con su par, Xi Jinping, debido a la guerra en Oriente Medio.

Trump instó también a China y otros países asiáticos a enviar buques militares para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de la producción mundial de petróleo y gas, y que fue bloqueado de facto por Irán en represalia por la ofensiva israeloestadounidense.