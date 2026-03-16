47 homicidios en lo que va del 2026 en el departamento del Quindío, preocupación por criminalidad

Armenia

Sigue la preocupación por la criminalidad en el Quindío, el fin de semana fue asesinado un hombre mientras cargaba a su hijo de 10 meses de nacido en el municipio de Montenegro, ya son 47 homicidios este año en el departamento.

El secretario del interior del Quindío, Diego Santamaría sobre este caso señaló “desde la gobernación del Quindío lamentamos profundamente y rechazamos de manera contundente el homicidio ocurrido en la noche del sábado 14 de marzo en el municipio de Montenegro, el sector cercano a la cancha del barrio Caldas.

En este hecho violento fue atacado con arma de fuego el joven Christopher Ospina de 28 años de edad, quien al momento del ataque se encontraba cargando a su pequeño bebé de tan solo 10 meses. El menor resultó lesionado por el roce de un proyectil en su rostro. Fue trasladado al hospital más cercano y afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

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Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, Christopher llegó al centro asistencial sin signos vitales. Entendemos la indignación y el dolor que hoy embarga la comunidad montenegrina frente a un hecho que enluta a una familia y que genera preocupación en toda la ciudadanía.

Este caso ya está en materia de investigación por parte de la Policía Nacional y del CTI y la fiscalía general de la Nación, quienes adelantan labores de vecindario, revisión de cámaras de seguridad y recolección de elementos probatorios para dar con los responsables de este lamentable hecho y este cruel crimen.

47 homicidios este año en el Quindío

El funcionario agregó “En lo corrido del año en el departamento del Quindío se registran 47 homicidios, frente a los cuales las autoridades han logrado importantes resultados operativos con capturas de responsables gracias al trabajo articulado entre policía, fiscalía, ejército y la gobernación del Quindío y las diferentes administraciones.

El secretario añadió “Asimismo, recordamos a la ciudadanía que se mantiene activa la estrategia del cartel de los más buscados con una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes entreguen información que permita con la captura de los delincuentes que afectan la tranquilidad de nuestro departamento.

Casos en Armenia

Este caso del fin de semana se suma a los ocurridos el pasado jueves en Armenia, donde fue asesinado un hombre en el barrio La Patria al interior de una barbería de razón social Barber Shop Canelo donde fue asesinado Mateo Gil Arbeláez de 26 años de edad.

Y en el barrio Gibraltar fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que fue identificado como Jhon Jaider Úsuga Ortiz, un hombre de 42 años de edad, será medicina legal la que determine las causas de la muerte, pero las primeras informaciones relacionan muerte violenta.