Álvaro Montero sobre un posible regreso a Millonarios: “Millonarios es mi casa”

Álvaro Montero, quien atraviesa un gran momento en Vélez Sarsfield de Argentina, dialogó con El VBar Caracol. El portero guajiro habló, entre otras cosas, de su deseo de estar en el Mundial con la Selección Colombia, un posible regreso a Millonarios y un posible llamado de Falcao.

¿Le preocupó no tener minutos?

“Obviamente, había muchas cosas en juego, venía de una gran presencia en Millonarios, momentos muy buenos en esa cuestión individual y deportiva. Es el contexto del fútbol, que tiene esos sube y baja, es la dinámica del fútbol”.

¿Qué ha trabajado en Argentina?

“Aquí el fútbol es mucho más intenso, todos los partidos son diferentes, los rivales son impredecibles. Eso te obliga a estar en la expectativa de que en cualquier momento el partido puede cambiar de circunstancias. Eso te obliga a estar 90 minutos con el máximo de concentración, eso se ha ganado un poco”.

¿Ha hablado con Néstor Lorenzo?

“Las personas del staff siempre están muy atentas y dispuestas para cualquier cosa que necesitemos. Hasta en las vacaciones me ayudaron para preparar esta etapa, acompañándome con trabajo que debía hacer para no perder esta condición física. Siempre están muy atentos de cómo estamos, de cómo nos estamos sintiendo, eso se agradece muchísimo y te llena de confianza para lo que pueda venir”.

¿Cómo ha sido su competencia con Marchiori?

“Te habla de la responsabilidad que conlleva hacerse cargo del arco de un club como Vélez. Más porque Tomi venía de hacer una gran temporada, con muchos partidos importantes, con una historia importante en el club y muy buen arquero. Se admira su trabajo estando del lado de afuera. Ya estando jugando ahorita, te obliga a tener un buen nivel competitivo, porque tienes un gran arquero al lado, obliga a elevar tu nivel”.

¿Pensó en regresar a Millonarios?

“Sí, marca mucho la perspectiva no tener continuidad. Eso pasa por la cabeza de todo jugador que hace parte de una lista y opta por estar en una Selección. Millonarios estuvo muy atento y presente, así como hubo otras posibilidades, también se planteó. Primeramente confiando en que aquí las cosas iban a salir muy bien. En ambas situaciones he disfrutado el lugar y el contexto en el que he estado”.

¿Sigue a Millonarios hoy en día?

“Me hicieron sufrir las primeras fechas, he acompañado al equipo, he estado muy cercano a todos, todavía hablo mucho con ellos. Con el profe Hernán (Torres) que estuvo unos días acá, hablamos bastantes cosas. No me pierdo ningún partido, todos los partidos que juega Millonarios estoy, los que no puedo ver los dejó en casa grabando. Veo los partidos, afortunadamente está recuperando su mejor nivel competitivo, las cosas van a mejorar. Al calvo también le está yendo bien, al calvo Novoa, me alegra que se esté consolidando, que esté disfrutando este momento, el arco de Millonarios tiene una responsabilidad grandísima, si haces las cosas bien, la gente te lo va a reconocer”.

¿Hoy en día es hincha de Millonarios?

“Sí, seguro, todavía pertenezco a Millonarios”.

¿Se ve titular en el Mundial?

“Estamos trabajando para poder llegar a ser parte de un grupo importante, que pienso yo que va a competir. Dicho eso todos queremos jugar, estar, competir por un puesto. Lo más importante es lo que beneficie a Colombia, todos somos grandes jugadores, todos queremos lo mejor para el país”.

¿Cree que Falcao le aportaría a la Selección en el Mundial?

“Falca es un grande para nuestro país, es una persona que todo el jugador del fútbol colombiano respeta y admira, eso tiene un valor incalculable para cualquier equipo de fútbol. Si tú me lo dices directamente, es una persona que siempre te va a sumar, ya sea Millonarios o en la Selección, un grupo, te va a sumar. Es una persona valiosa con un valor incalculable”.

¿Volvería a Millonarios?

“Sí, Millonarios es mi casa, lo he dicho varias veces, aprendí a identificarme con el club, siempre fue lo que quise transmitir dentro de la cancha, mi familia se sintió muy cómoda, las amistades que hicimos ahí. La verdad vivimos demasiados momentos agradables. Acompaño muchísimo al club, tengo muy buena relación con los dirigentes. No te puedo decir que no o que sí, porque el fútbol es bastante variable, te digo lo que puedo estar sintiendo hoy, que me sentí muy cómodo, me sentí muy feliz, disfruté mi paso y entiendo que también hice todo lo posible por poder representar a Millonarios de la mejor manera posible”.

¿Cómo se vive un partido Millonarios Vs. Nacional?

“Es un partido que todos los jugadores queremos jugar, son dos equipos que se respetan muchísimo. Millonarios va a respetar a Nacional, Nacional va a respetar a Millonarios, por su historia, los jugadores, por los títulos en juego, por la competitividad. Obviamente está el morbo del partido, todas las emociones de los hinchas, la prensa y demás. Nosotros los jugadores entendemos el momento, si estás bien lo disfrutas, sabes que vas a tener que doblegar esfuerzo, competir de la mejor manera, es el partido que todo el mundo ve, todo el mundo sigue, todo el mundo respeta y todo el mundo quiere ganar. Es un partido que nadie se guarda nada, todo el mundo compite y sabes que si te toca correr 100 minutos, vas a correrlos y tienes que correrlos”.

¿Volvería al Tolima?

“Es la percepción errada que tiene la mayoría, que salí mal de allá, todo lo contrario. En ningún momento se salió en conflicto con el Tolima, simplemente se acabó mi contrato y no alcanzamos a renovarlo por diferencias puntuales. Pienso yo que la gente me quiere, intenté dar lo todo, ser lo más correcto posible, pienso que también representé bien al Tolima el tiempo que estuve allá. Entiendo que también puedo tener las puertas abiertas en caso de que se den las posibilidades, mi hija nació allá. Tengo una hija en Ibagué y un niño en Bogotá, tengo que hacer 50/50 ahí, también sufro los partidos igual, el otro día en Libertadores en los últimos minutos casi se complica el juego. Es un gran club, ha crecido muchísimo, tiene un proyecto deportivo muy bueno, que ojalá se le dé y una infraestructura que le va a dar muchas posibilidades a los jugadores que están y los que vienen más adelante”.