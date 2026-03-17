Luis Suárez antes del juego definitivo: “En casa somos más fuertes”

Fue una partido de esos que se quieren dejar en el olvido. El Sporting de Lisboa no esperaba un resultado adverso tan abultado después de visitar al Bodo Glimt en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Pero así es el fútbol, un 3-0 en contra doloroso y difícil de remontar. Pero, así es el fútbol y cualquier cosa puede pasar en una fase definitiva en llaves de 180 minutos. Ahora, todo juega a favor de los portugueses que mantienen la esperanza de la remontada.

El Sporting CP solo ha remontado una vez en una eliminatoria europea tras ir perdiendo por tres goles, lo hizo en la temporada 1963-64, en los cuartos de final de la Recopa de Europa, cuando goleó al Manchester United FC 5-0, superando la derrota por 4-1 que padeció como visitante.

No será fácil, al frente tienen al equipo revelación de la Champions, pero no una coincidencia del fútbol. Una escuadra bien trabajada, con una idea clara de juego, con hombres con un poderío ofensivo de casi 90 minutos.

Pero en Lisboa no se piensa en otra cosa diferente a tener un gran partido y aprovechar lo que los ha llevado hasta esta fase, una buena base en el mediocampo, una defensa sólida y un delantero que marca todas las que le quedan, el colombiano Luis Javier Suárez.

¿Qué dijo Luis Suárez antes del partido ante el Bodo Glimt?

El delantero habló con los medios de su equipo de lo que significa afrontar un partido tan importante y bonito con un marcador en contra. A pesar de las circunstancias, Suárez cree que se puede remontar.

“Será un partido muy duro, pero tenemos fe. Jugando en casa durante 90 minutos, nos convertimos en un equipo muy fuerte. Confiamos en que lograremos un resultado positivo y avanzaremos a la siguiente ronda”, dijo.

Y añadió, “lucharemos hasta el final. En los últimos meses, esa se ha convertido en una frase que hemos puesto en práctica en la cancha, creyendo hasta el último minuto de nuestros partidos. Ya hemos demostrado que luchamos hasta el final y, por lo tanto, podemos volver a hacerlo”.

También habló de lo que puede hacer su público, “la fuerza del Bodø Glimt siempre ha residido en su afición, pero ahora contamos con el apoyo del público y jugamos en nuestro estadio, que conocemos a la perfección. Sobre todo, queremos crear una noche mágica e inolvidable”.

Y les envió un mensaje, “es importante que llenemos el estadio. Sabemos que con ellos somos mucho más fuertes y tenemos que creer hasta el final. Son 90 minutos, o 120, en casa, y lucharemos hasta el final”.