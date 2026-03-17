Desde Medellín expulsaron a ciudadano estadounidense prófugo de la justicia de su país

Medellín

Un ciudadano estadounidense que es requerido por la justicia de su país, por delitos como homicidio culposo y presuntamente dedicado a la elaboración de sustancias como fentanilo, éxtasis, metanfetaminas, cannabinoides y otras drogas sintéticas, fue detectado en un hostal del barrio El Poblado de Medellín, donde fue detenido y posteriormente expulsado para que responda ante la justicia norteamericana.

¿Cómo llegó al país?

Según indicó Migración Colombia, este ciudadano ingresó a Colombia en el mes de febrero por el Puente Internacional de Rumichaca en la frontera con Ecuador, como turista.

Posteriormente, este sujeto se desplazó a Bogotá, donde días después se emitió un requerimiento de la justicia estadounidense para su ubicación y traslado al país norteamericano en calidad de expulsado.

Tras las labores de inteligencia de las autoridades colombianas, se logró su captura en el hostal del barrio El Poblado en el suroriente de Medellín, a donde había llegado dos días atrás en un transporte informal en su trayecto desde Bogotá.

El expulsado fue custodiado hasta los Estados Unidos y será condenado en el Estado de Colorado por delitos de fabricación y distribución de drogas sintéticas y homicidio culposo.

¿Qué dijo el alcalde de Medellín?

Sobre esta captura y expulsión, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, expresó en su cuenta de X: “Mi reconocimiento a los oficiales de Migración Colombia y a la agencia US Marshal” Así se defiende la ciudad y el país: con firmeza, sin negociar con el crimen”.

Ofreció dinero para que le permitieran escapar.

Según indicó Migración Colombia, este extranjero, durante su traslado en custodia, ofreció 5.000 USD o hasta cuatro veces cualquier recompensa por una ventana de oportunidad de 20 minutos que le permitiera escapar de las autoridades.

Los dos oficiales encargados de la ubicación y detención informaron que, en el poco español que hablaba el estadounidense, manifestó: “No se ofendan, podemos arreglar de alguna manera, les puedo dar 5.000 dólares por mirar a otro lado y dejarme ir. Les doy cuatro veces el equivalente a la comisión que van a cobrar por mi captura; solo pido 20 minutos para escapar. Durante el vuelo insistió en sus ofrecimientos”.

Sobre esa oferta, el alcalde de Medellín agregó que “durante su detención ofreció 5.000 dólares para escapar. La respuesta fue clara: no. El que venga a delinquir a Medellín, se va. Aquí no hay trato con delincuentes”.

¿Qué se conoce sobre el expulsado?

Lo que se ha conocido es que el solicitado por la justicia de los Estados Unidos tiene 34 años de edad, posee pasaporte de Carolina del Norte, y se estableció que tenía vigente una orden de captura en el Estado de Colorado por los delitos de fabricación y distribución de drogas sintéticas.

También tiene imputación de cargos en el pasado por homicidio culposo, toda vez que una persona falleció a causa del suministro de drogas por parte del acusado, así como los posibles nexos con estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, dijo que “tenemos un ‘positivo’ muy importante: vemos cómo un procedimiento administrativo de Migración Colombia permite la ubicación de un extranjero requerido por la justicia en Estados Unidos y expulsión del país con entrega a autoridades norteamericanas; y al mismo tiempo, destacamos un nuevo ejemplo de integridad de los servidores públicos de nuestra entidad. Oficiales que completan más de 20 años de servicio activo en el Estado, hasta lo que hoy se conoce como Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, creada en 2011, que trabajan por la seguridad nacional y el bienestar de la ciudadanía”.

Aclararon desde Migración que este ciudadano expulsado estuvo altamente custodiado por parte de oficiales de Migración Colombia y fue trasladado en un vuelo de American Airlines hasta territorio norteamericano.