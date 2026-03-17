Oficialmente Medellín es la capital mundial del libro para el 2027

Medellín

La ciudad de Medellín celebró su designación como Capital Mundial del Libro 2027, un reconocimiento otorgado por la Unesco que destaca el trabajo cultural, educativo y comunitario que durante décadas ha impulsado la lectura y el acceso a los libros en la ciudad.

Durante el anuncio oficial, las autoridades locales resaltaron que este logro es el resultado de un proceso de muchos años en el que diferentes sectores de la ciudad han trabajado por consolidar un sólido ecosistema alrededor del libro, la lectura y la cultura. “Esto no ocurre de la noche a la mañana. La Unesco observa durante muchos años lo que sucede en las ciudades”, señaló el Alcalde.

Esta decisión ayudará a fortalecer la lectura en la ciudad, comprendiendo que Medellín destaca por la cantidad de biblioteas y librerías que se tienen, pero se seguirá contribuyendo en el crecimiento de las mismas.

“Lo que queremos es que todos los niños que nacen en Madrid tengan su kit de lectura. Un kit de lectura para sus papás, para que nos dejen a leer, de acuerdo a su edad”, expuso el mandatario.

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Federico Gutiérrez destacó que, incluso en los momentos más difíciles de la ciudad, marcados por la violencia y el narcotráfico, la cultura, las bibliotecas y las organizaciones comunitarias jugaron un papel clave para mantener vivos los procesos educativos y culturales en los barrios.