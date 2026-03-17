Capturan a extranjero en Barranquilla por explotación sexual: esto se conoce

Durante la tarde de este 16 de marzo, la Policía Metropolitana de Barranquilla, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, capturó a un extranjero de 39 años por el delito de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y proxenetismo con menor de edad.

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Las autoridades reportaron que, durante el operativo registrado en el norte de la ciudad, también se encuentra un joven de 19 años.

El caso se reportó en un hotel, ubicado en la carrera 53 con calle 100, donde uniformados fueron alertados sobre un presunto caso de hurto ocurrido al interior de una de las habitaciones.

Al llegar al lugar, “los policías observaron a un ciudadano de nacionalidad extranjera en medio de una discusión con una adolescente de 16 años de edad”, explicó un comunicado de la Policía.

Durante la intervención, “la menor manifestó que el hombre la habría contratado para pasar la noche con él, a través de una mujer que, presuntamente, habría facilitado el encuentro. Según la información suministrada, el conflicto se generó debido a que no le querían cancelar el dinero que previamente habían acordado”, indicó la Mebar.

Más detalles de la detención

En ese momento, los uniformados activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de casos, logrando la captura de los presuntos implicados y garantizando la protección de la adolescente.

“En medio del procedimiento policial también se logró la incautación de tres equipos móviles celulares, elementos que serán fundamentales dentro del proceso investigativo”, señaló la Policía.

El general Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que “la institución mantiene un trabajo permanente y articulado para prevenir y combatir cualquier forma de explotación sexual contra menores de edad, reiterando que la protección de los niños, niñas y adolescentes es una prioridad institucional. Asimismo, destacó la importancia de la denuncia oportuna por parte de la ciudadanía para poder actuar de manera rápida frente a estos hechos”.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía.