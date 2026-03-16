Dos muertos y un desaparecido: el drama de familia costeña tras viaje de parientes a Rusia

Imagen de referencia de soldado en la guerra de Rusia y Ucrania. FOTO: Tomas Ragina / Tomas Ragina

La familia de cuatro hombres de la región Caribe, que viajaron a Rusia tras una supuesta oferta laboral, denuncia que habrían sido engañados y terminaron en medio del conflicto armado entre ese país y Ucrania.

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Luz Mendoza García relató que desde el pasado 28 de diciembre del 2025 perdió comunicación con sus familiares y recientemente recibió información de que dos de ellos habrían fallecido, uno está desaparecido, y el último permanece hospitalizado con heridas de guerra.

Según explicó, se trata de sus hermanos Manuel y Alfonso Mendoza García, así como de sus primos Dayro y Pablo Vides García.

De acuerdo con la información que ha logrado recopilar por sus propios medios, Manuel y su primo Dayro habrían muerto en medio de un bombardeo, mientras que su hermano Alfonso continúa desaparecido, y Pablo está en una clínica.

Mendoza explicó que sus familiares salieron del país convencidos de que iban a trabajar en oficios varios, tras ser contactados por una persona en Bogotá.

“Ellos se fueron a trabajar. A mí me dijeron que tenían una oferta laboral, que iban a trabajar en oficios varios, nunca que iban a una guerra”, afirmó, señalando que con el paso del tiempo descubrió que habían sido llevados al frente de combate.

Perdió la comunicación con ellos

Relató además que durante varias semanas mantuvo comunicación constante con ellos mediante videollamadas, hasta que la situación comenzó a cambiar en diciembre. “Cuando llega el 22 de diciembre los vi distintos, ya no tenían la misma alegría. Mi hermano comenzó a llorar y fue cuando me dijeron que los iban a enviar a primera línea”, contó.

La mujer también denunció que, según lo que le han contado, muchos extranjeros estarían siendo enviados a las zonas más peligrosas del conflicto. “A los colombianos y a otros extranjeros los mandan como carne de cañón al frente de combate”, afirmó, agregando que ha tenido que investigar por su cuenta ante la falta de información oficial.

Finalmente, Luz Mendoza hizo un llamado al Gobierno colombiano para que investigue estos hechos y ayude a las familias que buscan respuestas sobre sus seres queridos.

“Somos muchas familias buscando a nuestros familiares. En grupos de Telegram hay más de 150 familias en la misma situación”, indicó, al tiempo que anunció que acudirá a la Fiscalía para denunciar la desaparición de sus parientes y pedir apoyo de la Cancillería.