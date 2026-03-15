Barranquilla destina $14.000 millones para luchar contra la extorsión

La Alcaldía de Barranquilla anunció una inversión superior a los 14.000 millones de pesos para fortalecer las capacidades operativas del Gaula Militar Caribe, como parte de la estrategia para enfrentar el delito de extorsión en la ciudad.

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El anuncio fue realizado tras una mesa de trabajo liderada por el alcalde Alejandro Char con el coronel Styk Reyes Monsalve, comandante nacional de los Gaula Militares, en la que se revisaron las inversiones y acciones conjuntas para reforzar la seguridad.

Los recursos permitirán fortalecer la capacidad operativa del Gaula Militar Caribe mediante la adquisición de equipos logísticos, sistemas de comunicaciones, nuevos vehículos y la construcción de la denominada Casa Gaula, infraestructura que servirá como base para la atención de casos de extorsión.

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El Ejército se comprometió a aumentar el personal con más de 100 hombres y a reforzar su presencia en zonas priorizadas.

Como parte de las estrategias, las autoridades mantienen una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quienes suministren información que permita la captura de responsables de extorsión.