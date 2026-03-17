Oposición dice que Petro quiere destruir la salud; gobiernistas apoyan liquidación de EPS en quiebra

Políticos reaccionan a la orden del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS que están en quiebra.

Diversos sectores políticos reaccionaron a la orden del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS que están en quiebra.

La candidata presidencial de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, dijo que el gobierno quiere colapsar el sistema de salud en lugar de ofrecer soluciones.

“Ahora decide tomar medidas administrativas sobre las EPS intervenidas para tratar de montar un seguro social, destruir lo que queda y que los colombianos mueran. No más Petro, no más gobierno dañando a los colombianos”, aseguró.

También se pronunció el candidato Abelardo De La Espriella, quien señaló que esto pondría en juego la salud de millones de colombianos.

“Pretenden propiciar el caos para que el próximo gobierno la tenga complicada, yo creo que la Corte Constitucional y la Procuraduría deberían dictar medidas cautelares frente a este despropósito inmediatamente”, dijo.

En esa misma línea, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, aseguró que lo que está haciendo el Gobierno “es infame e irresponsable”.

Además, alertó que no hay un plan claro de transición para garantizar la atención de los pacientes.

“Como no lograron imponer su modelo por decreto ahora están empujando la liquidación del sistema para llevarse por delante a todas las EPS. Estamos hablando de vidas, pacientes oncológicos, renales y con enfermedades huérfanas que no pueden quedar en el limbo por decisiones improvisadas de Gustavo Petro”, sostuvo.

Congresistas respaldaron al presidente Gustavo Petro

Sin embargo, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, apoyó al presidente de la República argumentando que las EPS no han cumplido con sus obligaciones financieras.

“Ha sido el gobierno del presidente Petro el que menos EPS ha liquidado, los que más liquidaron fueron Uribe, 5; 18, Santos; 10, Duque. Lo que ha dicho el presidente Petro es que tenía que avanzar una reforma a la salud que permita sacar a las EPS como intermediarias financieras, como aseguradoras, porque no han cumplido los indicadores”, dijo.

Y agregó que “la salud y la muerte la han convertido en un negocio”.

Por su parte, la representante a la Cámara Martha Alfonso señaló que la petición del jefe de Estado está justificada y que el Congreso de la República debe resarcir su culpa por hundir la reforma a la salud.

“Son EPS que siguen recibiendo dineros mensuales del Gobierno nacional para atender la salud de los pacientes, pero que siguen sin pagar sus deudas, con muchos servicios cerrados por parte de prestadores de servicios con problemas para la atención de los pacientes. En esa medida no se justifica que sigan fluyendo recursos hacia allá cuando no se resuelve su situación administrativa”, mencionó.

Sin embargo, aclaró que una liquidación masiva no puede ser inmediata sino organizada, lo cual permita la atención de los pacientes.

El senador del Pacto, Ferney Silva, también consideró que la decisión del jefe de Estado “no es arbitraria”.

“Obedece a que se ha buscado por todas las formas de salvar el sistema de salud. El Congreso ha bloqueado reiteradamente la transformación de un proyecto de la salud que beneficia no solamente al sistema, sino a todos los colombianos. Lo segundo, la Procuraduría ha destituido interventores. Tercero, hay saboteos del sistema de salud, especialmente los carteles de la salud incrustados en la política”, sostuvo.

El congresista agregó que la situación se convirtió en un barril sin fondo que se debe detener.

“No puede ser que la mayoría de los colombianos paguemos la corrupción”, indicó.